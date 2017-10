Conozca las únicas seis personas que votaron por Keylor Navas para premio The Best

Seis personas votaron por Keylor Navas para los premios The Best, según dio a conocer la FIFA luego de la ceremonia de gala realizada el lunes.

El cuidapalos recibió el apoyo del seleccionador tico, Óscar Ramírez, y su compañero de la Tricolor, Bryan Ruiz, quien tenía derecho al sufragio por ser capitán de la Sele. Ambos lo ubicaron en el primer lugar, por lo que acumuló 10 puntos.

El costarricense Henry Duarte, quien es técnico de Nicaragua, y Latchoo Rajesh, entrenador de Dominica, lo colocaron en el segundo puesto, para un total de seis puntos entre los dos.

Entre tanto, el timonel de San Marino, Simoncini Aldo Junior, y el de Guatemala, Lucho Solares, cerraron la cuenta para el tico al ponerlo en la tercera posición, para otorgarle una unidad cada uno.

De esta forma, Keylor acumuló el 0,55% del total de puntos posibles.

El ganador de la contienda por ser el mejor del planeta, según la FIFA, fue Cristiano Ronaldo, quien consiguió el 43,16%; el segundo lugar fue para Lionel Messi, con 19,25%; y el tercer puesto se lo dejó Neymar, con el 6,97%.

En cuanto al porcentaje de votos en el conteo para el mejor portero, el tico terminó con un 10,10%, el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) alcanzó el 32,32% y el italiano Gianluigi Buffon (Juventus) se llevó el 42,42% de la elección.

Bryan Ruiz resaltó el trabajo que ha hecho Keylor en el Real Madrid, equipo con el que ganó dos Champions League consecutivas, así como la última liga española.

"Keylor fue el primer portero en ganar dos Champions seguida y la Liga, y eso merece ser reconocido", apuntó Ruiz a La Nación.

Como parte de la ceremonia de The Best, la FIFA dio a conocer el once ideal, según al votación de técnicos y capitanes de selecciones nacionales, así como asociaciones de futbolistas del mundo y periodistas.

Dicha alineación ideal quedó conformada por Gianluigi Buffon; Marcelo, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Dani Alves; Tony Kroos, Luka Modric, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Neymar y Ronaldo.

Como mejor técnico quedó Zinedine Zidane (Real Madrid), el gol del año fue para Oliver Giroud del Arsenal inglés y el galardón a la afición quedó en poder del Celtic de Escocia, club en el que juega el tico Cristian Gamboa.

Mientras que en la rama femenina, la mejor futbolista fue Lieke Martens de Holanda y Sarina Wiegman (Holanda) ganó como la entrenadora más destacada.