Florentino Pérez: 'Todo el mundo está encantado con Keylor Navas'

Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este jueves que "todo el mundo está encantado con Keylor Navas" y que el club no piensa en fichajes "hasta que no termine la temporada".

"Todo el mundo está encantado con Keylor Navas", dijo Pérez después de que la prensa deportiva madrileña afirmara este jueves que el club blanco estaría pensando en fichar al meta del Manchester United, David de Gea, con el belga del Chelsea Thibault Courtois como alternativa.

"El Real Madrid volverá a la carga por De Gea el próximo verano", afirmó el diario deportivo AS, mientras que su competidor Marca dijo que "la operación ya está en marcha y el club blanco estudia la manera de afrontar el fichaje para que termine de la mejor manera".

"Nosotros no vamos a desmentir toda las cosas que salen de los fichajes, nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada", añadió el presidente blanco, durante un acto para presentar el libro "La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes".

El Real Madrid ya había intentado fichar a David de Gea en agosto de 2015, pero un retraso en la documentación frustró la operación.