Keylor Navas estará contra el paredón cuatro veces en 15 días

Este sábado empieza con el derbi de Madrid

Keylor Navas deberá blindarse lo más posible y estar preparado para esquivar la artillería pesada que recibirá, al pararse en el paredón cuatro veces en los próximos 15 días, si se toma en cuenta que se medirá con el Atlético, al Barcelona y dos veces al Bayern Múnich.

El derbi de Madrid de este sábado a las 8:15 a. m. marca el inicio de dos semanas trepidantes para Navas y los blancos, quienes definirán la liga española y su boleto a las semifinales de la Champions League ante tres ofensivas letales.

Los colchoneros contabilizan 310 remates en 30 compromisos, terceros con más disparos en España, y registran 55 anotaciones. Estos números los ponen en el puesto 17 de máximos anotadores entre los 98 clubes de las cinco ligas top de Europa (España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia).

El Bayern, rival del Real el próximo miércoles, aparece como un oponente de más cuidado, ya que es el mejor romperredes de su país con 67 dianas en 27 duelos y también es el que más intentos al arco suma, con 368. Los teutones son el cuarto ataque más poderoso entre los campeonatos destacados.

Si bien es cierto Keylor se tomará un respiro cuando visite al Sporting Gijón, el 15 de abril, apenas tres días después deberá recibir nuevamente a los de Múnich en la vuelta de la serie a muerte súbita, un adversario que es igual de peligroso en la Champions, al punto de que celebró 24 veces en apenas ocho apariciones.

Como si no fuera suficiente, el 23 de abril el meta costarricense se topará al conjunto blaugrana en un clásico que podría dejarles servida la liga y así ganar un título que no logran desde el 2012. La tarea no parece nada sencilla para el nacional, si se toma en cuenta que el Barça encabeza la lista de los mejores anotadores de las ligas top.

Los catalanes lograron 88 goles en los 30 duelos que tienen a nivel local, lo que equivale a una celebración cada 31 minutos. Además, con 406 remates por juego promedian 14 por compromiso y su efectividad al arco es del 51%, esto sin tomar en cuenta la Champions, donde festejaron 26 veces en ocho apariciones.

El reto es mayúsculo para Keylor, quien está llamado a ser el pilar en la parte baja, por lo que tiene prohibido fallar en el cierre de la temporada.

"Tenemos convicción y deseos y eso es lo más importante para mantenernos luchando por la liga", manifestó Navas en su sitio web.

De cara a la primera gran prueba, el tico necesita retribuirle a su técnico todo el respaldo que le dio y una de las mejores formas sería acabar con la racha de 11 partidos recibiendo al menos una anotación (nueve en liga y dos en el certamen europeo). Enfrente tendrá a un club que se caracteriza por cerrarse bien, pero también sabe golpear ante la más mínima distracción.

"No va a ser un partido fácil. De cómo van a jugar, no lo sé. Lo que me interesa es nosotros. Nos esperamos un partido donde vamos a tener que sufrir y ya está. No va a cambiar mucho y más en un partido así. Sabemos cómo va a ser el partido", indicó Zinedine Zidane

Navas está llamado a ser la misma muralla del campeonato anterior y mejorar unos números que no le son tan favorables, si se toma en cuenta que en lo que va de la campaña lo superaron 28 veces en 35 partidos, para un promedio de una diana cada 72 minutos. Blindarse y estar atento para esquivar los disparos es obligatorio para él, en 15 días de infarto.











