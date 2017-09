La carta de presentación de Keylor Navas para premio de FIFA son sus coronas

Redacción

Keylor Navas tiene los cetros que ganó con el Real Madrid en la temporada 2016-2017 como sus principales armas para dejarse el premio a mejor portero de la FIFA.

Navas entró en la terna final para definir el ganador de esa distinción, junto al italiano Gianluigi Buffon (Juventus) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

En dicha campaña, el costarricense ganó la Liga de España, la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes.

Por su parte, Buffon se tuvo que consolar con el título de Serie A y la Copa Italia, además de que fue subcampeón de la Champions League.

Manuel Neuer se dejó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

De esta forma, las copas alcanzadas pueden ser vitales para darle puntos extra a Navas en esta contienda.

Números en contra.

Si se analiza la estadística de los tres cuidapalos en la última temporada, el gran ganador es el alemán Manuel Neuer.

El teutón participó en 26 encuentros del torneo alemán y recibió solamente 13 anotaciones, para un promedio de 0,5 por juego.

En el caso del italiano, su promedio es de 0,7 gracias a que solo permitió 21 dianas en 30 encuentros con la Juventus.

Keylor es el que tiene una media más alta, debido a que le anotaron 30 veces en 27 cotejos, para promediar 1,1 goles por cada uno.

Las cifras en la Liga de Campeones tampoco le sonríen al tico.

El que mejor desempeño mostró en la Champions fue Buffon, quien solo permitió siete dianas en 12 duelos, para un promedio de 0,5.

Neuer recibió 11 tantos en nueve participaciones, para un 1,2; y Keylor fue a quien más veces le penetraron el arco, con 16 goles en 12 partidos, para una media de 1,3.

El galardón es parte de los premios The Best, que dará a conocer la FIFA el próximo 23 de octubre en Londres.

Keylor también estuvo entre los 24 candidatos al premio principal The Best, para el mejor jugador. En el recorte definitivo de esa nómina no hubo sorpresas.

Cristiano Ronaldo, Neymar y Lionel Messi son los tres finalistas.

En la categoría de mejores entrenadores de fútbol masculino, la terna está integrada por el francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y los italianos Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus).