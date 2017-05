Keylor Navas llega en alza a la final de la Champions League

Legionarios

Keylor Navas recupera su rendimiento justo cuando el Real Madrid más lo necesita: en el final de la temporada.

La serie frente al Atlético fue reflejo de que el nacional recobra su seguridad entre los tres palos del club blanco.

Este miércoles en el Vicente Calderón (2-1) tuvo una buena actuación que aunada a un tanto de Isco (42') sirvieron para que los merengues visaran su boleto a Cardiff, en Gales.

En suelo colchonero, Navas protagonizó cinco tapadas de buena factura. Asimismo, en la ida también firmó un buen achique ante Kevin Gameiro.

Además de al francés, Keylor le ahogó el grito de gol a Koke, Yannick Carrasco y Antoine Griezmann. Incluso, en suelo colchonero realizó una doble tapada en el minuto 66.

En el gol de Saúl Ñíguez (11') poco pudo hacer el tico ante un fuerte cabezazo en solitario. Mientras que en el penal de Griezmann (16'), Navas tocó el balón, pero no con la fuerza suficiente para evitar el tanto.

De esta manera, el seleccionado nacional encumbró el pase a su segunda final de Champions League, que será el sábado 3 de junio ante Juventus.

Navas encontró en esta fase del torneo su mejor versión de la temporada vestido de blanco, así lo manifestaron tras el juego las calificaciones que le otorgaron medios de comunicación españoles que lo evalúan con lupa. Diarios como As y Marca destacaron la actuación de Navas.

El propio jugador reconoció que a inicio de temporada su lesión le pasó factura para encontrar el nivel deseado.

"Me siento muy bien. Al principio me costó también después de la lesión, pero eso ya es pasado, fueron meses complicados. Desde hace bastantes partidos para acá me he sentido con más confianza, con el apoyo y la confianza de los compañeros. Somos como una familia", dijo Keylor tras el juego.

El cancerbero destacó que luego del 2-0 en contra en apenas 16 minutos el club tuvo que mantener la calma.

"Hay que sacar la personalidad que se necesita para estos partidos, no hay que volverse loco. Estábamos en una situación adversa, pero los compañeros sacaron el carácter", añadió.

En esta Champions, el arquero contabiliza 34 paradas, 59 centros despejados y 16 goles recibidos en 11 partidos.

Pese a su cierra de campaña, los rumores sobre su posible salida del Real no cesan.

Una vez más, el tico fue consultado sobre los rumores que lo dejan fuera de las filas del conjunto madridista."Tengo contrato. Estoy muy tranquilo. Tengo mucha paz, Dios sabe lo que va a pasar conmigo. Espero volver después de muchos veranos a Madrid. Estoy muy contento", concluyó Navas en un estadio que sirvió de escenario para que el archirrival sellara el boleto a una nueva final.











