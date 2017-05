Noticia La Nación: Keylor Navas tras ganar la Liga: 'No me pienso ir del Madrid'

Deportes Keylor Navas tras ganar la Liga: 'No me pienso ir del Madrid'

El portero costarricense Keylor Navas dejó claro que su intención es seguir ligado al Real Madrid la próxima temporada.

Navas conquistó su primera Liga española este domingo, luego de la victoria 0-2 ante el Málaga.

Tras ese encuentro el guardameta fue consultado sobre su continuidad y su respuesta fue contundente.

"No me pienso ir, tengo tres años de contrato. Voy a venir la próxima temporada con más fuerza que nunca. Mi objetivo lo tengo claro, voy a seguir trabajando para comerme a todo lo que venga. No tengo problema en competir, como he hecho siempre", expresó el nacional.

Keylor cerró el certamen español con un nivel muy superior con el que inició y ahora tiene la oportunidad de llevarse el doblete el próximo 3 de junio, cuando juege la final de Champions.

"En mi vida siempre lo he puesto todo en mano de Dios, algunos dirán que no merezco estar aquí pero mi valor es el mismo, me siento la misma persona cuando hablan mal y cuando hablan bien.

El guardameta salió del camerino sin pelo, según comentó con eso desea dedicarle el título a los niños con cáncer.

"Es por todos los niños en tratamiento contra el cáncer. Por sus familias, para que sigan luchando. Por ellos es este título. Le pido a dios por todos ellos, para que se recuperen", apuntó.

Finalmente, el tico se refirió al camerino: "Es una imagen de felicidad, ver a todo el grupo celebrando. Es difícil ver a un vestuario unido, porque unos juegan más que otros, y este lo es de verdad".











Comparta este artículo Deportes Keylor Navas tras ganar la Liga: 'No me pienso ir del Madrid' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Keylor Navas tras ganar la Liga: 'No me pienso ir del Madrid' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.