Entrevista exclusiva con Keylor Navas: 'La ambición va en la sangre... no hay techo'

El portero costarricense Keylor Navas sigue escribiendo páginas doradas en el Real Madrid. Ser titular en la plantilla merengue que ha logrado más títulos en una década, levantar nueve copas, así como volverse centenario con la casaca blanca, queda en la retina de los aficionados.

Navas atendió en exclusiva a La Nación para referirse sobre su presente, sus 100 partidos con el Madrid y lo que se viene para esta temporada. En un club que es el más triunfador de Champions, Navas se impregnó de la filosofía de ganar, ganar y seguir ganando.

El tico cuenta cómo vive su faceta como el número uno del Madrid, cómo lo asume su familia y los retos que conlleva a nivel personal y profesional cargar con el peso de portar el '1' en el equipo más importante del mundo.

100 partidos y nueve títulos se dicen fácil, pero mucha agua ha pasado por debajo del puente... ¿Cómo vivió ese juego? ¿Cómo sintió el homenaje de sus compañeros y el club?

Lo verdaderamente importante de aquel partido (ante el Barcelona) no fue la cifra mía de 100 partidos, sino la posibilidad de conquistar un título más para el equipo. Lo conseguimos gracias a Dios. La celebración en el vestuario fue magnífica. Guardo esta camiseta con mucho cariño porque esa cifra representa muchas cosas para mí.

¿De qué forma definiría el presente que atraviesa?

He tenido la oportunidad de poder trabajar en pretemporada, a diferencia del verano anterior. Estamos haciendo un buen trabajo y se nota. Me siento fuerte de espíritu y de cuerpo. Mis sensaciones son muy buenas.

¿Cómo mantiene los pies sobre la tierra en un momento de tantos logros?

Es tan importante estar sereno en estos momentos como cuando las cosas no salen como queremos. Lo importante es siempre tener la perspectiva adecuada.

Usted siempre recuerda sus orígenes y recalca que no cambia, pero ¿qué tan complejo es llevar una vida normal cuando se es el portero titular del Real Madrid?

No me parece que sea algo complicado. Soy consciente de que pertenezco al mejor club del mundo y las obligaciones y consecuencias que esto implica. Me siento muy orgulloso como profesional del Real Madrid y no es incompatible con mantener mi manera de comportarme con los demás.

Por ser figura mundial, Keylor Navas no pasa inadvertido. ¿A su familia le afecta?

Bueno, es una de las consecuencias de pertenecer al mejor club del mundo. Mi familia mantiene siempre un perfil muy prudente en este sentido y esto me hace también sentirme muy orgulloso de ella. Pero la gente es muy educada en su inmensa mayoría y tanto mi familia como yo apreciamos enormemente el cariño que nos dan cuando salimos a pasear por la calle o cenamos en algún restaurante de la capital. No tenemos ninguna queja, más bien, todo lo contrario.

Entre tanto éxito deportivo, ¿quiénes le dan el equilibrio a Keylor Navas y a quién recurre para que le aconseje?

Tengo un grupo maravilloso de compañeros y un cuerpo técnico al que siempre puedo acudir. Sus consejos son muy importantes para mí. Naturalmente, que en el calor de mi familia y en el de Dios encuentro la estabilidad perfecta para que mi hábitat sea el mejor del mundo.

Sus compañeros siempre resaltan su forma de entrenar. ¿Qué lo motiva cada día?

Precisamente no defraudar nunca a mis compañeros, ni a mí mismo. Me debo primero a mi profesión y a mi club. Tengo un objetivo en mi carrera que es siempre dar todo lo máximo, no regatear el menor esfuerzo. Puedo fallar, naturalmente, pero que nunca haya sido por no haber dado el máximo para que no ocurriera.

Cuando se gana prácticamente todo lo que está al alcance, ¿de dónde sale la ambición para ir por más?

La ambición va en la sangre de los deportistas profesionales, no hay techo. Un profesional nunca está saciado.

El estar en la portería del Real Madrid es demandante, ¿llegó a sentirse desgastado en algún momento a nivel mental?

¿Desgastado? Eso no va conmigo. Jamás me he venido abajo por ningún motivo profesional. Todos los reveses que haya podido tener en mi carrera los he combatido con espíritu positivo. Lo otro no me habría servido de nada.

Cada vez que levanta una copa, ¿qué se le viene a la mente?

Obviamente, todos los sacrificios que mi familia tuvo que hacer para permitirme dedicarme a esta linda profesión. Se me pasan por la cabeza todo ese tiempo, que hoy parece que pasó rápido, pero que fue realmente duro. Los golpes y las alegrías que me han acompañado desde niño hasta hoy.

¿Dónde guarda las medallas de campeón del Real Madrid?

Medallas, réplicas de los trofeos, premios individuales... Todo forma parte de un espacio en mi hogar. Me siento muy orgulloso cuando los miro y me recuerdan que debo seguir peleando para engrandecer el palmarés.

¿Cuánta fortaleza mental y física se necesita para ser el arquero del Real Madrid?

Pues no sabría responder a eso porque en los clubes que he estado siempre he intentado estar concentrado al máximo y con el objetivo de dejarme la piel en los entrenamientos y en los partidos.

"Es cierto que la vida del Real Madrid, el día a día, tiene un voltaje de máximo nivel, pero también es cierto que el ser humano tiene una capacidad de adaptación extraordinaria a todos los escenarios. En cualquier caso, debo decir que jugar al lado de compañeros de un nivel tan extraordinario me hace mucho más fácil el trabajo. Es que yo estoy rodeado de los mejores del mundo".

¿Es de los que se mantiene al margen de los rumores que se generan sobre usted o les presta atención?

Me coloco entre los que se mantienen al margen, y más, siendo jugador del Real Madrid, porque es el club que más rumores y noticias falsas genera. La prensa se alimenta en gran medida del Real Madrid. Todo lo que contenga Real Madrid, sea cierto o no, se consume. Lamentablemente, todos los días nacen y mueren casi al mismo tiempo 'noticias' del Real Madrid que resultan ser nada. Hablar o escribir sobre el Real Madrid es en sí mismo una profesión.

Cuando se está en la élite llegan elogios y también críticas, ¿cómo toma estos dos aspectos?

Con la objetividad necesaria para seguir adelante, con la tranquilidad suficiente. Acepto los elogios y también las críticas. Soy un futbolista profesional y estoy en el mayor escenario frente a los aficionados y los analistas. Los elogios y las críticas son parte de mi profesión.

¿Dimensiona lo que significa su figura en Costa Rica y en el fútbol mundial?

No me paro mucho a pensar en eso, pero soy consciente de que me encuentro en una posición de popularidad que me obliga, y lo acepto encantado, a intentar dar ejemplo a los más jóvenes. No me considero maestro de nadie, por supuesto. Solo espero no decepcionar a nadie respecto a mi comportamiento dentro y fuera de los campos.

Siempre señala que soñaba con jugar en el Real Madrid, ¿es como se lo imaginaba o aún más difícil?

Es mucho más de cómo me lo imaginaba. Hasta que uno no entra en este club no es consciente de sus extraordinarias dimensiones deportivas y sociales.

¿Cuánto ha crecido desde que llegó al Real Madrid en el 2014 a ahora en el 2017 con nueve títulos a cuestas?

He crecido nueve títulos y mucho más. Cada día de mi vida he aprendido algo, pero en el Real Madrid se aprende algo nuevo cada minuto.

¿Qué papel ha jugado Zinedine Zidane en cuanto al desarrollo y crecimiento profesional?

Zidane ha sido realmente importante para todos nosotros. Su llegada fue un verdadero acierto por parte de Club. Nos ha dado muchísimo. Ya su imagen en sí fue un chorro de fútbol, de carácter y de calidad para todos nosotros. Hay muy pocas personas en el mundo de las que se pueda decir lo que se dice de Zidane: que ha pasado a la historia del fútbol dos veces.

¿Cómo va el tema de la película, qué nos puede adelantar?

Estamos en la fase final de la producción. Estamos realmente ilusionados y esperamos que muchísima gente va a poder disfrutar esta película. Creo que se trata de un producto muy cuidado, de enorme calidad y que va a atraer a muchísima gente.

Recibió la nominación para el Premio The Best de la FIFA junto a los porteros Manuel Neuer y Gianluigi Buffon. ¿Cómo toma eso?

Pues es un honor para mí, naturalmente. No me obsesiona esta circunstancia porque lo que realmente me preocupa es estar cada día mejor que el anterior.

¿Es un buen momento para pensar en algún premio individual?

No me preocupa esto.

¿Al finalizar el partido de la final de la Champions, qué palabras tuvo con Buffon?

No hubo muchas palabras, pero las que hubo fue de respeto máximo entre dos profesionales. En esos momentos en que uno ha tocado la gloria y otro ha perdido, no se dan las circunstancias más adecuadas para mantener una conversación sosegada sobre nada.

Es el Real Madrid con más títulos ganados en una década. ¿Cómo analiza estar entre los nombres que han hecho historia en los últimos diez años del club?

Pues me siento muy orgulloso de que esto sea así. Soy solo una pieza más de un grupo, de una idea, de un trabajo global que se está haciendo muy bien.

¿Cómo recuerda el momento en que casi se marcha del equipo, como un punto de quiebre para tener lo que hoy tiene o como un trago amargo?

Aquello ya es pasado. Ya hablé mucho de aquello y no quiero hablar más. Me siento muy unido al club, esta es la sensación que tengo y que me hace muy feliz.

¿Cómo vislumbra la doble fecha de la eliminatoria mundialista ante Estados Unidos y México?

Sin duda de que puede ser la clave doble de nuestra clasificación para el Mundial. No nos sentimos inferiores a nadie, y nos tomamos el doble duelo con la ambición máxima. Tenemos una cosa clara, que dependemos de nosotros y eso nos tiene que hacer muy fuertes.