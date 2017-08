Keylor Navas queda fuera de candidatos a mejor portero de la UEFA Champions League

El portero costarricense Keylor Navas no figura dentro de la terna final para elegir al mejor portero de la UEFA Champions League 2016-2017, según el sitio web de la competición.

La UEFA reveló que los tres arqueros que recibieron más puntos fueron Gianluigi Buffon (Juventus), Manuel Neuer (Bayern Múnich) y Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Para elegir a los mejores jugadores en cada posición, la UEFA realizó un sondeo con los 32 entrenadores que dirigieron a partir de la fase de grupos. Los estrategas tenían la limitante de no poder votar por los jugadores de su equipo.

Sumado a los entrenadores, se consultó a 55 periodistas, uno por cada miembro europeo de la UEFA.

Los consultados tenían que votar por los mejores porteros, defensas, mediocampistas y delanteros. Tenían que escoger a los tres mejores otorgando cinco, tres y un punto.

La portería es el único departamento en el que el Real Madrid no cuenta con ningún candidato al premio. Entre los guardametas, Navas terminó en la cuarta posición con 67 puntos, pero eso no fue suficiente para ingresar al podio. La UEFA no ha dado a conocer cuántos puntos obtuvieron los tres primeros lugares, ya que los premios se revelarán el 24 de agosto en el sorteo de la fase de grupos de la próxima Champions.

Otros nominados. Los tres candidados a mejor defensa del año son: Leonardo Bonucci, de la Juventus; y los jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos y Marcelo.

La media cancha fue acaparada por el bicampeón de Europa, pues Casemiro, Luca Modric y Toni Kroos son los tres aspirantes al mejor volante.

En la parte ofensiva, nuevamente hay un duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que son los candidatos a mejor delantero junto al argentino Paulo Dybala.

Estas distinciones complementarán al Premio Anual de Mejor Jugador de la UEFA y el 11 ideal de la temporada.

Ranking de los jugadores (del 4º al 10º)

Porteros

4 Keylor Navas (Real Madrid) – 67 puntos

5 Kasper Schmeichel (Leicester City) – 16 puntos

6 Marc-André ter Stegen (Barcelona) – 7 puntos

7 Danijel Subašić (Mónaco) – 6 puntos

8 Anthony Lopes (Lyon) – 5 puntos

9 Roman Bürki (Dortmund), Iker Casillas (Oporto), Ederson (Benfica, ahora Man.City), Hugo Lloris (Tottenham), Pepe Reina (Nápoles) – 1 punto

Defensas

4 Giorgio Chiellini (Juventus) - 71 puntos

5 Dani Alves (Juventus, ahora en el Paris) - 50 puntos

6 Diego Godín (Atlético) - 16 puntos

7 Philipp Lahm (Bayern) - 14 puntos

8 Dani Carvajal (Real Madrid) - 13 puntos

9 Gerard Piqué (Barcelona) - 12 puntos

10 Benjamin Mendy (Mónaco, ahora Man.City) - 9 puntos

Centrocampistas

4 Miralem Pjanić (Juventus) – 33 puntos

5 Thiago Alcântara (Bayern) – 25 puntos

6 Bernardo Silva (Mónaco, ahora en el Man.City) – 21 puntos

7 Andrés Iniesta (Barcelona) – 15 puntos

8 Fabinho (Mónaco) – 12 puntos

9 Isco (Real Madrid) – 10 puntos

Delanteros

4 Kylian Mbappé (Mónaco) – 58 puntos

5 Robert Lewandowski (Bayern) – 24 puntos

6 Neymar (Barcelona, ahora en el PSG) – 21 puntos

7 Antoine Griezmann (Atlético) – 14 puntos

8 Gonzalo Higuaín (Juventus) – 8 puntos

9 Edinson Cavani (Paris) – 6 puntos

10 Mario Mandžukić (Juventus) – 5 puntos