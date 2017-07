Keylor Navas: 'Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid'

El portero del Real Madrid Keylor Navas brindó una entrevista al diario "Marca" de España en la cual repasa los mejores y peores momentos de la temporada pasada.

Navas también recalcó su amor por el club merengue y aseguró que, después de tres años ahí, se generan este tipo de sentimientos.

"Yo siempre he sido del Madrid, pero desde Costa Rica, que no es lo mismo. Antes lo veía por la televisión y yo ahora siento toda esta pasión del Madrid y es impresionante. Ver lo que siente la afición en el autobús... Todo esa pasión por el Madrid se te mete en las venas y yo la llevo en la sangre, y cada vez que salgo a la cancha lo doy todo por el Madrid. Igual hay gente que piensa que por no ser de aquí (España) no siento los colores, pero cuando uno vive el día a día... El Madrid me ha dado una felicidad increíble en mi vida, por eso es imposible no sentir esa camiseta que me trajo tantas cosas buenas".

El nacional dejó claro que "luchará a muerte" para seguir siendo el titular, sin importar el arquero que tenga al lado.

Los rumores sobre la posibilidad de que lleguen otros jugadores como David de Gea o el italiano Gianluigi Donnarumma no preocupan a Keylor, o al menos eso da a entender.

Fiel a su estilo, Navas afirma sentirse tranquilo y centrado en lo que puede hacer, "que es trabajar, esforzarme e intentar ganarme un puesto con los compañeros que tengo".

Y dejó claro sus intenciones: "(...) Ya tendré tiempo de pensar en lo que venga, ahora estoy con mucha paz... Luego, como siempre, voy a esforzarme como lo he hecho hasta ahora. Tengo dos compañeros increíbles y siempre les he respetado, pero trabajo para jugar, claro. Siempre voy a luchar a muerte contra el que sea, una lucha leal. Y nunca voy a pedir que me regalen nada, porque nunca lo he pedido y tampoco lo he necesitado. Sea contra el que sea lo voy a dar todo, como siempre".

El generaleño recordó su momento más difícil en la pasada temporada, cuando estuvo lesionado y después le costó recuperar su mejor nivel.

"La lesión que tuve fue muy complicada y eso me afectó un poco. Luego entraron en juego muchos factores con los que tuve que luchar, pero me quedo con todo lo bueno que pasó al final. Fueron tres meses finales muy buenos y con eso me quedo".

Para superar ese momento fue muy importante el apoyo de su técnico Zinedine Zidane, a quien no se cansa de agradecer.

"(...) Él me ha dado mucha confianza siempre y en los momentos no tan buenos siempre ha estado ahí. Todo lo que pasó este año y el anterior se lo debo a él y estoy sumamente agradecido. No hay palabras para agradecer lo que ha hecho. Cuando uno está en un momento complicado, que el 'míster' le dé esa confianza y le diga que esté tranquilo, que vamos a ir para adelante, que está a muerte conmigo... Es muy importante".

En las últimas consultas del periodista Juan Ignacio Ochoa, el tico asevera que para él sería un sueño retirarse en el Real Madrid.