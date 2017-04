Keylor Navas queda fuera de la convocatoria del Real Madrid ante el Sporting

El guardameta costarricense, Keylor Navas, quedó fuera de la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Sporting de Gijón, el cual se disputará este sábado en El Molinón.

Zinedine Zidane, técnico del conjunto merengue, dio a conocer la lista de jugadores este viernes y en la portería figuran Kiko Casilla y Rubén Yáñez.

El timonel no se refirió a la ausencia del tico, quien fue titular el pasado miércoles en el partido de la Champions League ante Bayern Múnich, donde los blancos ganaron 1-2. El encuentro de vuelta será este miércoles 18 de abril.

En la lista para el juego del mañana sábado tampoco está el galés Gareth Bale, quien tiene un edema en el sóleo.

"Bale no va a estar (...). Estoy preocupado porque no me gusta ver jugadores lesionados y más en la recta final. Él estaba muy ilusionado después de tres meses sin jugar, pero sabe que el problema no es grave, es un contratiempo", afirmó el francés.

Zidane reconoció que el Sporting es un rival peligroso, a pesar de no ha tenido una buena temporada.

"Sabemos que es un encuentro muy importante y vamos a tener que hacer un gran partido para sumar", expresó en conferencia de prensa.

La convocatoria completa para el juego de la liga española es:

Porteros: Kiko Casilla y Rubén Yáñez.

Defensas: Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Fabio Coentrão, Danilo y Álvaro Tejero.

Volantes: Tony Kroos, James Rodríguez, Casemiro, Mateo Kovacic, Luca Modric, Marco Asensio e Isco.

Delanteros: Lucas Vázquez, Mariano y Álvaro Morata.











