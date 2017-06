Keylor Navas puede dejar a Gianluigi Buffon sin la presea añorada

Gianluigi Buffon colecciona medallas de campeón; en sus vitrinas figura la Copa del Mundo, cetros de la Serie A, Serie B, Copa y Supercopa de Italia, Copa UEFA y hasta una Eurocopa Sub-21, pero la Champions League se le niega y Keylor Navas puede dejarlo sin el cetro que tanto añora.

Gianluigi levantó 22 trofeos en su carrera y aunque supera en nueve a Navas, al tico solo le tomó 13 compromisos para dejarse una Orejona, mientras que el italiano suma 115 apariciones en el certamen europeo (105 con la Juventus y 10 con el Parma) y aún espera por consagrase con un equipo en el Viejo Continente.

A sus 39 años, Buffon solo sueña con hacer crecer su legado y para lograrlo necesita la Champions, aunque no parece nada sencillo imponerse este sábado, en el duelo pactado para las 12:45 p. m. en Cardiff, si se toma en cuenta que se topará con un Madrid especialista en finales y con un Keylor en ascenso, determinante y con experiencia ganadora.

LEA: Keylor Navas podría consagrar su carrera en el olimpo de la Champions

La Juve disputó ocho finales europeas y perdió seis, el Madrid estuvo en 14 anteriormente y ganó 11. Gigi mordió el polvo dos veces (2002-2003 frente al Milán y 2014-2015 ante el Barcelona), mientras que el costarricense celebró en su primera oportunidad (2015-2016 contra el Atlético de Madrid).

Navas tiene lo que tanto desea el capitán de la Vecchia Signora , el tico incluso puede repetir y el mismo italiano no dudó en señalar que esa es una de las grandes diferencias entre ambos. No obstante, el experimentado guardameta apunta a cambiar la historia.

“Mis emociones serán distintas a las de un joven. Me provocaría y me provocará una inmensa alegría. Sabes cuánto has tenido que sacrificar para lograrlo. No hay nada más bonito que recibir un premio cuando lo has sudado. Ellos tendrán sensaciones distintas porque han ganado”, recalcó.

Gianluigi hizo lo imposible anteriormente para completar su colección de cetros, al punto de tapar dos penales en la tanda decisiva con los rossoneri (Kakha Kaladze y Clarence Seedorf), pero no bastó. Sin embargo, ahora llega con promedio impresionante, de un gol recibido cada 330 minutos.

LEA: 17 países vivirán con más intensidad la final de la Champions League

El costarricense no se intimida por el nivel de su adversario, tampoco le da importancia a que su estadística dicta que le abombaron las redes cada 62 minutos. Para Keylor la historia es aparte y más aún para un equipo que sabe jugar finales.

“Ninguna final es fácil, tenemos un gran rival al frente y hay que respetarlo. Estamos muy bien, muy contentos, el equipo llega en muy buena forma física, estamos trabajando con todas las ganas del mundo para llegar lo mejor posible y ojalá podamos ganar el título”, manifestó el nacional.

A sus 30 años el “1” de los blancos puede ser el primer latino en levantar de forma consecutiva una Orejona desde 1996, junto con Marcelo, Casemiro, James Rodríguez y Danilo. Además, formaría parte del primer club bicampéon de la Champions League, desde que se le cambió el nombre al certamen en la temporada 1992-1993. Todo esto en detrimento de dejar a Buffon sin una Orejona.

LEA: Gianluigi Buffon: 'Keylor hace cosas excepcionales y se ha consolidado en el Madrid'

“Lo más importante es ganar el título y luego ya vendrán otras cosas, en lo que estamos mentalizados es en esforzarnos y levantar esa Champions”, dijo Keylor, al ser preguntado por la posibilidad de ganar el doblete.