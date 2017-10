Kendall Waston y Christian Bolaños favoritos ante Marco Ureña en 'playoffs' de la MLS

Kendall Waston, Christian Bolaños y Marco Ureña no tienen más allá, en 90 minutos definirán si siguen en competencia con sus respectivos equipos o ponen fin a la temporada, en un duelo de eliminación directa que enfrentará a los ticos en busca de un lugar a las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS.

En esta lucha, Waston y Bolaños son los grandes favoritos con Vancouver Whitecaps para pasar sobre Ureña y el San Jose Earthquakes, no solo porque jugarán en casa del Whitecaps, sino porque finalizaron en la posición tres en la tabla general y mostraron un buen desempeño, a diferencia del sexto lugar que ocupó el Earthquakes, club que incluso entró en la última jornada y con un gol agónico del atacante costarricense.

Los tres nacionales son protagonistas indiscutibles de sus clubes y están llamados a ser titulares este miércoles a las 8:30 p. m., en el Estadio BC Place.

Lea también: Marco Ureña se enfrentará a Kendall Waston y Christian Bolaños en los playoffs de la MLS

Marco participó en 25 duelos, anotó cinco goles y dio tres asistencias. Por su parte, Waston acumuló cuatro festejos y un pase a gol en 25 apariciones, mientras que Bolaños fue el líder del equipo en servicios para anotar, con siete en 21 partidos.

"En Europa me fue bien, pero tenía muchos altibajos. Acá me he sentido un jugador muy activo, uno siempre quiere jugar domingo a domingo y me han dado la oportunidad. Me devolvieron la ilusión que tenía escondida", indicó el delantero tico a la página de la MLS.

Earthquakes tendrá una tarea sumamente compleja si quiere avanzar, debido a que no tuvieron equilibrio a lo largo de la campaña, en la que fueron la cuarta peor defensiva de toda la liga, con 60 tantos en contra, y en ofensiva ocuparon el puesto 18 de 22, con 39 tantos.

Vancouver fue más parejo en su rendimiento, logró 50 goles y recibió 49. Su delantera fue 11 a nivel general y su zaga fue la décima. Kendall tiene claro que son señalados a clasificar, aunque no se confía y únicamente piensa en aportar e intentar hacer historia.

"Me alegra haber ayudado a hacer historia en mi país y ahora quiero hacerla con Vancouver. Cada año la liga es más difícil y la intensidad se mantiene o sube. Es un fútbol muy vistoso y enfrentamos a muchas estrellas. Me encanta el estilo de juego y todas las condiciones que tenemos", concluyó el defensor en conversación con la MLS.

Le puede interesar: Siete ticos se aseguran puesto en fase final de MLS; Marco Ureña aún lucha por un cupo