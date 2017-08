Juego 100 de Keylor Navas con el Real Madrid puede darle un título ante el Barcelona

Keylor Navas está de fiesta, cumple 100 juegos oficiales con el Real Madrid hoy a las 3 p. m. y para su celebración el Barcelona llega como invitado especial, mientras que el cetro de la Supercopa de España le espera como el regalo principal.

Navas llegó a la casa blanca en agosto del 2014 y desde ese momento experimentó una ascenso temporada tras temporada, que lo catapultó a ser el número uno en el arco, pese a la presión que esto conlleva.

Luego de 99 partidos el tico tiene un balance de 270 tapadas realizadas, 9.041 minutos disputados, 34 duelos imbatido y 91 goles en contra, según el sitio oficial de los merengues. Además, conquistó ocho títulos.

Sin embargo, dejarse un cetro ante el Barça y en el Santiago Bernabéu haría que la conmemoración de esta tarde sea inolvidable para el costarricense.

El Halcón y sus compañeros llegan en una condición inmejorable, si se toma en cuenta que se impusieron en la ida 1 a 3 y los goles como visitante tiene un valor doble en caso de empate en el global. La situación obliga a los culés a ganar por tres tantos de diferencia o como mínimo dos, pero marcando más de tres dianas para revertir la serie.

El cancerbero merengue no escondió su felicidad por el presente que vive, luego de cumplir tres años en Madrid, y aunque no todo fue fácil para él, producto de los constantes rumores de su posible salida del club o la llegada de figuras de renombre, dice estar muy fuerte y dispuesto a seguir muchos años más.

“Para mí es un privilegio formar parte de este club. Yo creo que siempre he tenido las cosas muy claras, le he pedido mucho a Dios por mi salud y también ayuda en momentos complicados que he vivido. He pasado momentos increíbles y he conseguido muchas cosas importantes”, dijo Navas en su web.

El nacional pasó de jugar solo 11 choques y recibir ocho goles en la temporada 2014-2015, a aparecer 45 veces y ver caer su arco en 31 oportunidades en la 2015-2016, mientras que en la en la 2016-217 estuvo en 41 partidos y lo superaron en 50 ocasiones.

Keylor ya ganó dos Champions Legue (2016 y 2017 como estelar), una Liga de España (2017 jugando), dos Mundiales de Clubes (2104 desde el banquillo y 2016 como indiscutible). A esto se suman tres Supercopas de Europa (2014 en la suplencia, 2016 sin participar por lesión y 2017 como el número uno).

No obstante, Keylor no se muestra satisfecho y apunta a seguir coleccionando cetros en sus vitrinas.

“Espero que sean muchos años más en este club, siempre con la mentalidad positiva de ganar todos los títulos posibles y a darlo todo como hasta ahora. Me siento muy satisfecho gracias a todo el trabajo y el apoyo de toda la gente que ha estado conmigo”, agregó el tico.

El arquero tiene todo listo para vivir su fiesta de los 100 y solo espera liquidar a los azulgrana para festejar doble.