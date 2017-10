Joel Campbell: 'El Betis me dio ese voto de confianza cuando más lo necesitaba'

Joel Campbell dice que su agradecimiento con el Real Betis es enorme, debido a que dicho equipo apostó por él en momentos en que se recuperaba de una lesión que lo sacó por tres meses de los terrenos de juego.

El ariete no esconde que el vínculo entre él y la institución verdiblanca va en crecimiento. Aunque desconoce qué sucederá en los mercados de piernas venideros y pese a tener contrato hasta 2019 con el Arsenal inglés, acepta que es feliz en Sevilla.

En entrevista con La Nación, el mundialista de Brasil 2014 aseguró que llegó el momento de ganarse un lugar en la cita del orbe que se disputará en Rusia, también reveló lo que piensa cuando se compara lo hecho por la Tricolor en el 2014 con lo que deberían hacer en la Copa del Mundo.

—¿Cómo analiza el inicio de liga que tuvo? Fueron 14 minutos en los que jugó y alzó la mano en busca de un lugar en el once.

Comenzar así es muy importante porque genera mucha confianza, y confianza al cuerpo técnico, a los compañeros y a la afición; ahora lo importante es mantener eso.

—¿Era necesario tener un juego así luego de tres meses fuera de las canchas?

Uno siempre trabaja para dar el máximo rendimiento y yo estaba muy concentrado y muy emocionado por volver a jugar, estaba contento de poder estar otra vez en las canchas, quería aprovecharlo de la mejor manera y gracias a Dios todo salió muy bien.

—¿Qué significó el voto de confianza del Betis al recibirlo lesionado?

Lo valoro mucho porque no es fácil que un equipo se fije en un jugador que está lesionado y ellos han depositado mucha confianza en mí, me han tratado muy bien en toda la rehabilitación, me han llevado paso a paso, han tenido mucha paciencia y yo trato de retribuirles eso en el campo.

—¿Hay una presión extra por el hecho de que ellos apostaran tanto por usted?

Lo normal, pienso que soy un jugador como los demás, cada uno tiene su rol y quiero generar confianza con mis compañeros, generar confianza con el entrenador, con la afición y eso solo se gana haciendo buenos partidos, buenos entrenamientos y dando lo mejor en la cancha. Espero hacer eso para generar buen ambiente y esa confianza de mí hacia la institución.

—¿Cuál es la idea de su técnico Quique Setién?

Es un entrenador que le gusta mucho salir con la pelota de pie a pie, desde el portero, tiene una idea de juego que es muy agresiva y ofensiva, de posesión de pelota, la verdad que todos los jugadores debemos tener un buen trato de balón, desarrollar mucha confianza unos con los otros para el juego; eso es lo que él quiere. También jugar siempre de pie a pie, crear espacios, tener movilidad y además ser un jugador agresivo de mitad de cancha para adelante y también a la hora de defender.

—Bueno, una propuesta así es muy beneficiosa para usted...

Sí, la verdad es que estamos haciendo un buen arranque, es una propuesta interesante y no es fácil de practicarla, porque lo normal es que los equipos sean un poco más resultadistas, pero nosotros tratamos de hacer buen juego, de crear espectáculo y tratar de ganar, de salir jugando, eso es bueno y para mis características me ayuda bastante.

—¿Cómo analiza la zona ofensiva del club? En la afición hay mucho positivismo.

Hay muchísimos jugadores de gran calidad, la verdad es que en la parte ofensiva hay mucha competencia y eso es muy bueno para el equipo, porque eso hace mejor a los compañeros, mejor al equipo. Hasta el momento hay una competencia buena y sana y la plaza para ser titular está muy difícil, solo queda entrenar fuerte para estar en el once.

—Da la impresión que el vínculo Joel-Betis se hace cada día más fuerte. ¿Se ve haciendo carrera ahí?

No sé, siempre trato de dar lo mejor en los equipos en que esté y desde la primera vez que estuve por acá, en el Betis, la verdad que me trataron muy bien, para mí fue un buen año, hicimos una buena temporada y dejé las puertas abiertas. Esta segunda etapa comenzó de buena manera, espero que siga así porque podemos conseguir muchas cosas positivas.

—Pero, sí hay una identificación muy clara...

Sí claro, porque es un equipo que me dio ese voto de confianza cuando más lo necesitaba. Ellos siempre me han demostrado cariño y uno como jugador siempre valora esas cosas; aquí me siento querido y contento.

—¿Qué siente al ver que la afición le aplaudió en cada pelota que tocó?

Eso da mucha confianza, es bueno para uno, siempre hay que tratar de mantener esa conexión porque la buena vibra ayuda a hacer buena labor, no es lo mismo que te aplaudan a que te silben, por dicha estoy en una situación buena acá y queda en mí mantenerla.

—Usted por diferentes circunstancias no ha podido estar dos años seguidos en un mismo equipo y esto puede afectar alcanzar un nivel de regularidad deseado. ¿Podría pesar esto para intentar seguir en el Betis?

Es que esas son cosas que no están en mis manos, esas son cosas externas que no controlo, así que bueno, siempre trato de dar lo mejor donde esté y luego lo que pase en la ventana de traspaso no siempre queda en mis manos. Tengo contrato con Arsenal hasta 2019, ahora hay que esperar y vivir el momento, hacer las cosas bien en el Betis, acá estoy contento e ilusionado; vamos a esperar a ver qué pasa a final de temporada o hasta el 2019.

—¿Pero tampoco lo descarta?

Es que nada se puede descartar, porque el fútbol es de momentos, por ejemplo Neymar había renovado dos meses antes de irse vendido con el Barcelona, solo queda disfrutar, estar tranquilo y continuar.

—¿Qué se puede esperar de Campbell en el Betis?

No puedo prometer goles, tampoco asistencias, lo único que puedo prometer es sacrificio, trabajo y dar lo mejor día a día. Si trabajo fuerte, sé que lo demás llegará por sí solo.

—Hablando de su condición actual... ¿cómo está de la lesión? Vimos que en los entrenamientos usa una protección en la rodilla.

Fue una lesión un poco complicada, sí hay que tener ciertos cuidados que no puedo dejar de lado para fortalecer la rodilla, eso no me impide entrenar todos los días. Es un proceso complicado porque al no tener casi menisco, hay muchas cosas que pasan, necesito mucha terapia, fortalecimiento y otras cosas que hay que hacer para tener la rodilla en buen estado.

—¿Cómo visualiza el 2018?

Es un año bonito para todo el país, estar en un mundial es siempre positivo, ahora se abren 23 campos para todos los jugadores de Costa Rica, ahora hay que trabajar fuerte para estar en la cita mundialista.

'Un puesto se gana con trabajo, sacrificio, haciendo las cosas bien, creo que el entrenador ya tiene un poco claro lo que quiere para el Mundial. uno no se puede dormir porque todo el mundo quiere ir al Mundial'.

—¿Cuánto le dolió no estar en el partido de la clasificación?

Muchísimo porque desde que comencé la Selección, hace seis años, esta es la primera vez que falto a un partido eliminatorio. Fue triste, pero a la vez estoy contento por los compañeros que sacaron lo necesario para lograr el boleto. Ahora nada más hay que mentalizarse para trabajar y estar ahí en la Selección.

—¿El partido contra Honduras lo vivió con nervios, tristeza?

La verdad tranquilo porque iba a ser muy difícil quedar fuera, no era lo mismo que para un panameño o hondureño, Costa Rica pudo perder los dos partidos que igual iba.

—En Costa Rica solo se habla de Brasil 2014... ¿Se puede aspirar a una actuación similar o es mejor ser reservados?

Es que uno no tiene que pensar en esas cosas, uno tiene que pensar en hacerlo bien. Antes de Brasil nadie decía que íbamos a hacer ese mundial, entonces no sé... Obviamente como futbolistas y ticos queremos hacer un mundial igual o mucho mejor, pero será complicado y difícil, no digo que no se pueda, porque sí somos capaces, pero tampoco hay que cerrarse en eso. Si se trabaja fuerte las cosas vendrán por sí solas.