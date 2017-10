Joel Campbell sobre su regreso: 'Tenía mucha hambre de volver a jugar'

Joel Campbell no escondió los deseos que sentía por volver a jugar de forma competitiva, luego de los tres meses que estuvo de baja por una dolencia en la rodilla.

El futbolista habló con La Nación desde España y manifestó que terminó contento con el rendimiento que dio en el duelo que el Real Betis perdió 6 a 3 con el Valencia. En ese partido Joel ingresó de cambio en el 77' y además de anotar brindó una asistencia.

"Tenía mucha hambre de volver a jugar, aunque fuera perdiendo 4 a 0 y solo quedaran 15 minutos, para mí es una alegría y bendición volver a pisar un terreno de juego, después de tres meses largos y muchos safricios volver y que el primer balón que uno toca sea gol es muy lindo, aunque la alegría no fue completa por el resultado del equipo", afirmó.

Campbell añadió que en Sevilla había muchas opiniones sobre su regreso, por lo que quería dejar una buena impresión en su duelo.

"Quedo con sensaciones buenas porque tenía tres meses de no jugar, había un poco de expectativa por mi regreso al equipo y bueno al final gracias a Dios todo salió bien en la parte personal, pese a que al final no pudimos sacar el resultado, porque queríamos ganar. El rendimiento pienso que por el gol y la asistencia pues es bueno, sé que eran pocos minutos pero traté de dar el 100 por 100 en los minutos que me tocara jugar, al final quedo muy contento", finalizó.

El tico se convirtió en el revulsivo del Real Betis en el juego ante los chés.

Pese a que el esfuerzo del tico no alcanzó para que el plantel verdiblanco sumara tres puntos, el nacional sí se mostró ante su afición y cuerpo técnico; Joel entró al campo cuando el marcador estaba 4 a 0, y tan solo dos minutos después ya había conseguido marcar el primer gol para el Betis.

El tico presionó la salida del Valencia, el volante Dani Parejo falló su pase al central, le dejó la pelota a Campbell y el atacante anotó con un toque de borde interno dirigido hacia una esquina de la portería.

Un minuto más tarde, el costarricense volvió a ser protagonista cuando dio una gran habilitación a su compañero Antonio Sanabria para que pusiera el 4 a 2 momentáneo.

En el 84' el mundialista de Brasil 2014 se escapó por derecha y después de un par de regates, sacó un centro que desviado por un defensor rival, quedó a Cristian Tello, para el 4 a 3.

El afán por conseguir la igualdad hizo que el club de Sevilla dejara muchos espacios en la zaga, mismos que fueron aprovechados por el Valencia para hacer el quinto y sexto gol, en dos contraataques.

El esfuerzo del nacional fue premiado por la afición del Betis, que lo aplaudió en cada jugada en que tocó la pelota.