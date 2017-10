Joel Campbell y el Real Betis acarician puestos europeos

Joel Campbell y el Real Betis sacaron una victoria de oro frente al Alavés; tres puntos que permiten a los verdiblancos soñar con torneos europeos, debido a que están en la pelea por el quinto y sexto lugar de la tabla.

El cuadro verdiblanco ganó 2 a 0 a los blanquiazules, en un duelo en que el costarricense fue titular y salió de cambio en el minuto 62'.

Joel intentó marcar diferencia en el uno contra uno, en ocasiones pudo desequilibrar; sin embargo, en otras fue víctima de la defensiva rival.

Los goles béticos llegaron por medio de Antonio Sanabria y Aléxis ( en propia puerta).

El cuadro de Campbell dormirá este sábado en la quinta posición de la tabla con 16 unidades, de hecho solo lo separa un punto del Atlético de Madrid, cuarto lugar, y dos del Real Madrid, aunque los sevillanos tienen un juego más.

Si la Liga terminara hoy, el plantel de Joel se aseguraría un puesto en la Liga Europa.

El buen momento de los dirigidos por Quique Setién hace que los medios de Sevilla comparen el rendimiento entre ambas escuadras de la ciudad.

El Sevilla cayó goleado 4 a 0 con el Valencia y tiene la misma cantidad de puntos que los béticos, pero con una diferencia de gol menor.

"El asunto es que tras la disputa de las nueve primeras jornadas de la Liga Santander 2017-18, el Betis vuelve a estar por encima del Sevilla en la clasificación de la Primera División española. 729 días han pasado desde la última vez que el conjunto verdiblanco superaba al sevillista en la tabla clasificatoria", resaltó el sitio Al Final de la Palmera, sección dedicada al Real Betis del diario ABC de Sevilla.

El único equipo que puede desplazar al conjunto bético es el Leganés, oncena que este domingo recibirá al Athletic; no obstante, lo enviaría al sexto lugar, por lo que Joel y sus compañeros se mantendrían en zona europea.

Aunque el panorama es bastante alentador, el entrenador Quique Setién no esconde que su equipo debe ser más constante en ofensiva para evitar que los juegos se le compliquen.

"Estoy contento por el resultado, pero no con algunas fases del partido. No sé si la hora o el calor es poner alguna excusa, pero he notado a algunos futbolistas con falta de frescura", enfatizó.

El Real Betis chocará el martes ante el Cádiz por la Copa del Rey, a la 1:30 p. m., mientras que el lunes 30 de octubre se las verá con el Espanyol de Barcelona.