Joel Campbell digiere exclusión de la 'Sele' y apuesta a tomar fuerza en el Betis

No convocado por Óscar Ramírez para el juego ante Honduras, Joel Campbell palpita su regreso a la liga de España. El delantero nacional ya se encuentra disponible para actuar con el Real Betis y tan solo depende de su técnico si lo hace debutar este domingo a las 4 a.m. frente a la Real Sociedad.

El nacional atendió a La Nación desde Sevilla y manifestó estar muy ilusionado por regresar a un club en el que lo hacen sentir como en casa.

"Para mí volver es algo muy lindo, es un lugar que me gusta mucho, es un lugar donde la pasé muy bien, la gente me quiere mucho y estar en un lugar donde a uno lo quieran y lo traten bien, da mucha confianza para hacer las cosas bien", comentó.

Campbell militó en el conjunto verdiblanco en la temporada 2012 - 2013, año en el que jugó 1.605 minutos y anotó dos goles. Esa temporada fue de gran crecimiento para el tico, quien además de ser exigido al ataque tuvo que aprender a defender.

El nacional contó que apenas se presentó la opción de regresar no tuvo que pensar mucho la decisión, ya que era consciente que la adaptación iba a ser muy sencilla.

"Conozco a mucha gente acá. Sí puedo decir que el club ha cambiado para bien y eso lo motiva a uno para esforzarse y así ser parte de este equipo", valoró.

Joel tiene claro para qué dio el paso al fultbol español: busca el mejor nivel para ganarse un cupo en el grupo que le haría frente al Mundial de Rusia 2018, si se logra el boleto.

El ariete todavía es ficha del Arsenal inglés; sin embargo, en el conjunto londinense la oportunidad de tener minutos era mínima.

"Mi objetivo personal es hacer una buena temporada, cumplir con las expectativas que hay sobre mí. Quiero encontrar un buen nivel para lo que viene que es un Mundial. Para mí es una ilusión muy grande volver al Betis, esto es muy bonito y solo me queda aprovechar la oportunidad", enfatizó.

El comienzo de la actual temporada para el exjugador del Olympiacos de Grecia no fue sencillo, ya que se tuvo que recuperar de una lesión en los meniscos de su pierna derecha, dolencia que lo tuvo fuera de los terrenos de juego por dos meses y medio.

"La verdad estoy contento de poder regresar de la lesión, me he esforzado este periodo para ponerme en las adecuadas condiciones físicas y ahora espero con muchas ansias pues regresar a las canchas".

Aunque no pudo hacer pretemporada, el atacante no considera que eso le vaya a perjudicar.

"No creo que sea una desventaja, pero al final hay que tener paciencia porque no hice pretemporada y vengo de una lesión, soy consciente de que no será fácil ganarse el puesto, pero confío en mis condiciones y espero poder jugar titular", expresó.

El extremo tendrá que luchar por un puesto con figuras como los españoles Sergio León, Cristian Tello y Joaquín y el paraguayo Antonio Sanabria.

En las seis jornadas que lleva el torneo, los goleadores son León y Sanabria, con tres tantos cada uno.

"La competencia es dura, sé que hay muchos jugadores de buen nivel, pero vengo a tratar de cumplir con mis metas personales".

El mundialista de Brasil 2014 afronta su segundo paso en el Betis con mayor experiencia y recorrido internacional, elementos que espera aprovechar.

"Llega un Joel más maduro, con más edad, soy una persona diferente, y ahora solo queda aprovechar mi momento, alcanzar mis metas y tener buenas actuaciones", concluyó.