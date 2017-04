Joel Campbell vuelve a jugar con el Sporting Lisboa

Legionarios

Tico tenía dos partidos de no ver acción. Este sábado ingresó de cambio al 76' en la victoria de su equipo 4-0

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Luego de dos partidos fuera de las canchas, Joel Campbell volvió a tener una pequeña oportunidad con el Sporting Lisboa, este sábado en la goleada 4-0 ante Boavista.

El atacante ingresó de cambio al 76' por Bruno César, cuando el encuentro ya estaba definido, luego de los goles marcados por Alan Ruiz (20') y Bas Dost (29', 48' y 63').

Joel se perdió los últimos dos duelos, contra el Nacional y el Arouca. La última vez que había actuado fue contra el Tondela, el 11 de marzo anterior.

Entre tanto, Bryan Ruiz fue titular y salió de cambio al minuto 63. En su lugar entró Adrien Silva.

Campbell llegó al Sporting Lisboa con la ilusión de tener la regularidad que no contaba en el Arsenal inglés, dueño de su ficha; no obstante, no lo ha logrado.

Lea: Joel Campbell ahora juega menos que en las cuatro temporadas anteriores.

Con este triunfo, el Sporting llegó a 60 puntos, siete menos que el líder Porto y cinco por debajo del Benfica, que tiene un partido menos.