Jeaustin Campos: 'A Cartaginés lo dejo con un estatus diferente'

Jeaustin Campos se marcha al fútbol de Bolivia con una espinita, porque no logró clasificar a Cartaginés a la cuadrangular del Verano 2017.

Sin embargo, dice que también se va con la consciencia tranquila por el trabajo realizado y porque montó las bases de un proyecto planteado para que la Vieja Metrópoli tenga un equipo consolidado que de sus mayores frutos en el año 2022.

"Clasificar o ser campeón no era un mandato obligatorio, era armar una estructura y que el campeonato o la estructura fuera producto de eso. Resalto lo que la gente no ve, que es la estructura y que a Cartaginés yo lo dejo con estatus diferente, a pesar de que los resultados en algún momento no fueron del todo buenos por la no clasificación, puedo decir que rompimos paradigmas", afirmó Campos.

Para él, hay muchos indicativos que respaldan su trabajo con los blanquiazules.

"Se tenían más de tres o cuatro décadas de no quedar invictos contra los equipos grandes, se tenía no sé cuántas décadas de no ganarle 3-0 a Saprissa, de no ganar en Heredia, 18 años de no ganar en Alajuela, creo que a nivel del estatus del Cartago, del Cartaguito de lástima que era como insípido cambió y ojalá eso lo sigan manteniendo".

Su misma experiencia en el fútbol lo hace llegar a la conclusión de que las personas pasan y los clubes se mantienen, pero insiste en que "yo lo que tengo es un sinsabor".

"El proyecto está intacto, no podemos ser tan mezquinos de que por un gol, por un punto, por un gol, por un penal que no fue no logramos la clasificación, pero el proyecto de desarrollo futbolístico al 2022 está intacto y yo creo que si lo vemos desde el punto de vista mezquino la gente va a decir que no se clasificó y que no se cumplió los objetivos".

Campos dice que para él es un gran aliciente ver a Cristopher Núñez como integrante de la Selección Sub 20 que se encuentra en el Mundial de Corea.

"Desde hace cuánto Cartago no tenía un seleccionado juvenil mundialista, desde hace cuánto un jugador de divisiones menores de Cartago no estaba compitiendo en un Mundial y hay muchísimos jugadores jóvenes que este año nos tocaba ya debutarlos y ojalá Javier Delgado los mantenga".

En el año que estuvo al frente de Cartaginés, Campos hizo debutar a unos doce futbolistas provenientes de las ligas menores y él afirma que eso tiene que dar frutos.

"Fui parte del proceso pero no podemos satanizar un proyecto que es a mediano plazo por los resultados que desafortunadamente no se dieron en el corto plazo y que tal vez son más sensibles".

En cuanto a lo que viene para él, Campos insiste en que aún no ha firmado el contrato con el Blooming de Bolivia.

"Vi una hoja con pretensiones y vamos a ir a ver allá, a aterrizar, ver la ciudad y algunos detalles, pero a eso vamos con mi representante Adolfo Hernández", citó.

Y agregó: "Me enviaron un precontrato y sobre eso nos estamos basando, ya conversé con el presidente, todo está listo y ellos querían, no tuve tiempo de estar aterrizando aquí, sino que en dos o tres días tuve que salir y quieren que esté lo más rápido posible y salvo alguna situación de último momento, es una cuestión inminente".

Sobre el Blooming, Campos mencionó que se trata de un equipo que está en una transición futbolística y económica.

"El presidente acaba de entrar, tiene dos o tres semanas y parte de lo que le atrajo de mi currículo es que él quiere ser competitivo en el primer equipo, en el campeonato, buscar posiciones de Libertadores y de la Nissan Sudaméricana, pero también quiere una estructura, comenzar a darle más valor a los talentos de las fuerzas inferiores y es algo que por mi experiencia de muchos años, tanto de gerente como de entrenador también le interesó".

Campos llegará a revisar el perfil de jugadores que tiene la planilla del Blooming y podría ser que intente llevarse a algún jugador tico a ese club.