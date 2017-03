Iker Casillas afirma que no le gusta que el Bernabéu le silbe a Keylor Navas

Redacción

Iker Casillas exportero del Real Madrid está en desacuerdo con que un sector de la afición madridista le silbe al portero costarricense Keylor Navas, puntualmente en los partidos en el Santiago Bernabéu.

En una entrevista que cedió al diario Marca de España, Casillas se refirió al comportamiento de los fanáticos, quienes en las últimas fechas no han perdonado algunos yerros del arquero nacional.

Apenas en la segunda pregunta, de un total de 13, los reporteros del periódico citado le consultan a Iker sobre qué pasa por su cabeza cuando escucha que en el Bernabéu le están silbando a Navas.

Respondió: '¡Uff! ¿Qué puedo decir? No me gusta, yo lo he vivido, no sólo en persona, sino cuando silbaban a un compañero. Hay que tener mucho coraje para olvidarte de eso", dijo el actual cuidapalos del Oporto de Portugal.

Casillas experimentó el ácido de la afición merengue ya que en su última campaña, 2014-2015, habitualmente recibía una sonora rechifla cada vez que tocaba una pelota o encajaba un tanto.

El guardameta afirmó también que le extrañó que al tico no se le reconociera la labor realizada la campaña pasada al ganar la Champions League. Y si bien recalcó que no era para ubicarlo como el mejor del planeta, al menos sí por encima de otros arqueros como el italiano Gianluigi Buffon.

"Los pitos (silbidos) se han instalado en el Bernabéu y es curioso porque, en el caso de Keylor, viendo su actuación de la temporada pasada, me parece increíble que no esté entre los dos o tres mejores porteros del mundo. Con lo que hizo Keylor el año pasado, ganando la competición más importante de Europa a nivel de clubes, que ni la UEFA ni la FIFA le hayan reconocido, ya no te digo el mejor, pero al menos el segundo, con todos mis respetos a Gigi (Buffon), no puede ser. U Oblak. Que hablamos de dos tíos que hicieron una Champions espectacular", dijo Iker.

En lo que respecta a Navas, este viernes, se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid, tras su paso por la Sele, y se prepara para el juego del domingo ante el Alavés (8:15 a. m., hora tica).

El conjunto merengue lidera la Liga Española con 65 puntos, seguido del Barcelona con 63, pero los culés con un juego más.

