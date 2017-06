Gianluigi Buffon: 'Keylor hace cosas excepcionales y se ha consolidado en el Madrid'

Lejos de entrar en polémicas, retos o cuestionamientos sobre el duelo con Keylor Navas, el arquero Gianluigi Buffon atajó sin problemas las preguntas de los medios sobre su rival en la portería, en la final de la Champions League de este sábado a las 12:45 p. m.

El experimentado guardameta de 39 años optó por elogiar la carrera del costarricense y resaltar las virtudes que a su parecer le valen para afianzarse en el Real Madrid. Incluso, el cancerbero de la Juventus no tuvo reparo en resaltar que el tico ya tiene una Orejona, cetro que no brilla en sus vitrinas.

Lea también: Keylor Navas recibe las mejores vibras de sus compañeros en la Tricolor

"Portero contra portero podemos hablar. Keylor ha ganado más Champions que yo, para empezar. Está haciendo cosas excepcionales y se ha consolidado en el Real Madrid. Ha jugado muy bien, y eso le sucede a pocos", manifestó el italiano en la conferencia previo al compromiso.

Gianluigi no fue el único que tuvo palabras para Navas, sino que Massimilano Allegri, timonel de la Vecchia Signora, también se refirió al nacional y señaló que "ha demostrado que puede jugar en el Real Madrid y lo seguirá demostrando".

Buffon cuenta con una carrera llena de triunfos, en la que levantó 22 cetros, entre Serie A, Serie B, Copa de Italia, Supercopa de Italia, Copa del Mundo, Copa UEFA y Eurocopa Sub-21; sin embargo, la Champions se le niega.

El meta espera que esta nueva oportunidad que se le presenta sea la definitiva, luego de caer en las finales de la temporada 2014-2015 frente al Barcelona y en la del 2002-2003 contra el Milan.

Le puede interesar: La final de la Champions League se podrá ver en el cine

"Es un gran desafío para nosotros. En los momentos en los que vamos a sufrir nos va a ayudar la presencia de los seguidores para poder luchar, contraatacar y en algunos resistir ante el Real Madrid. Hay que mantenerse sereno y tranquilo y, si te entra la ansiedad, volver a equilibrar las emociones", agregó el número uno de la Juve.

La experiencia puede pesar en Cardiff, según Buffon, quien llega al juego crucial con solo tres goles en contra en 11 compromisos en la presente edición del certamen más importante de clubes en Europa. Los números del veterano superan a los de Keylor, quien recibió 16 tantos en los mismos 11 encuentros, aunque para el capitán de la Juventus, nada de esto pesa.

Gianluigi dice sentirse motivado y pese a estar cerca de los 40 años, vive intensamente la final, siente presión y ansiedad como cualquier otro jugador.

"Pensaba con 39 años que ya no tenía nada más que aprender, pero soy franco y he aprendido mucho hablando con Dani Alves. Me ha sorprendido y me ha motivado mucho. Son capaces de ganar muchas veces y siguen. Hay que tener la humildad de seguir", recalcó.

Buffon y Keylor tienen pactado su duelo, pero lejos del terreno de juego los elogios y la admiración mutua es lo que predomina, pese a que cada uno luchará a muerte por frenar a los atacantes rivales y así apoderarse de la Orejona.