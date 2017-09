Giancarlo González finalmente vio minutos en Serie A con el Bolonia

Giancarlo González finalmente dibujó una sonrisa en su rostro al verse como titular por primera vez en Serie A con el Bolonia y sumar sus primeros minutos en la campaña, aunque la felicidad no fue completa, ya que su club cayó 2 a 1 en la visita a la Fiorentina, este sábado.

González estrena equipo en la presente temporada y ganarse un lugar no ha sido sencillo para el nacional, quien fue estelar el pasado 12 de agosto frente al Cittadella por la Copa Italia, en la derrota 0 a 3, pero desde este momento tuvo que ver los tres compromisos siguientes del campeonato desde el banquillo.

Un mes y cuatro días después el técnico Roberto Donadoni apostó por el Pipo y le dio rodaje frente a la Fiore. El tico respondió con solidez y en lo personal sacó un buen partido, dejando ver su seguridad para marcar y su fortaleza en el juego aéreo.

Giancarlo estaba urgido de ritmo, debido a que con la Selección tampoco había tenido participación en los juegos eliminatorios contra Estados Unidos el 1.° de setiembre (acarreaba un juego de sanción) y México cuatro días después (por decisión técnica).

Posterior al duelo con los aztecas, el central reconoció que no le había gustado irse sin jugar, por lo que redoblaría esfuerzos para ganarse un cupo con el Bolonia y recuperar su lugar en la Tricolor, de cara a los choques ante Honduras y Panamá, en el cierre de la hexagonal el 6 y 10 de octubre.

"Es un reto para mí buscar la titularidad, estoy en un club nuevo. Por ahí llegué tarde por la Copa Oro, no hice pretemporada de lleno con el equipo, pero no hay excusas, estoy entrenando fuerte con ellos y ahora lo que me toca es demostrar en el campo y cuando me toque la oportunidad, jugar bien", apuntó el zaguero en aquel momento.

Pipo y su equipo deberán levantar cabeza y efectuar ajustes, tras un inicio de torneo en el que solo suman cuatro puntos en cuatro presentaciones, luego de una victoria, un empate y dos derrotas.

Más acción de legionarios. Celso Borges, Bryan Oviedo y John Jairo Ruiz también tuvieron acción este sábado en sus respectivas ligas.

Borges fue estelar, participó en los 90 minutos y portó el gafete de capitán en la derrota del Deportivo 2 a 1 ante el Betis. El volante tuvo un buen desempeño y hasta estrelló un baló en el poste, pero no pudo evitar que su club llegara a la tercera derrota en la campaña. El Deportivo ocupa el lugar 17 y únicamente tiene un punto.

En lo que respecta a Oviedo, sumó su tercer partido como titular con el Sunderland (segundo al hilo), en el empate 1 a 1 contra el Hull Cuty, en la segunda división de Inglaterra. Bryan dejó atrás los problemas de lesiones y es el dueño de la banda izquierda.

Por su parte, John Jairo ingresó de cambio y participó 29 minutos en la igualdad 1 a 1 de su equipo, el Al Feiha con el Al Taawon.

Finalmente, Bryan Ruiz no fue convocado una vez más por el Sporting de Portugal, club que derrotó 2 a 0 al Tondela y Yeltsin Tejeda no fue de la partida en el juego de Copa de Suiza, en el que el Lausanne triunfó 1 a 3 como visitante contra el SC YF Juventus Zurich.