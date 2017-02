Gerson Torres: 'Siento que tenía la capacidad para estar en la Selección'

Selección Sub 20

El jugador del América, quien fue figura el sábado en el clásico mexicano en categoría Sub 20, lamentó haber quedado fuera de la Tricolor en el premundial, pero respeta la decisión del técnico Marcelo Popeye Herrera

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El volante Gerson Torres vivió una serie de sentimientos encontrados este fin de semana.

Torres fue figura el sábado en el clásico mexicano en categoría Sub-20, al darle el servicio a gol a Jonathan Isaid Hernández, con el que las Águilas del América derrotaron 1-0 a las Chivas de Guadalajara, en el Estadio Verde Valle de Guadalajara, México.

El exvolante del Herediano se quitó a tres jugadores en una gran acción individual y le dio el balón retrasado a Hernández, quien marcó el gol del triunfo al minuto 85.

Sin embargo, su felicidad contrasta con el pesar de haber quedado fuera del premundial Sub-20, en el que la Tricolor precisamente cayó el domingo 0-1 ante El Salvador, en el Estadio Ricardo Saprissa.

"La verdad estoy muy contento de haber jugado como titular en el clásico contra Chivas. Es un partido muy importante, porque a pesar de ser en la categoría Sub 20, aquí nos dicen que los clásicos deben ganarse. También me llamó la atención que a pesar de ser en categoría menor fue mucha gente a ver el partido y gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser titular y dar la asistencia del gol con que ganamos", manifestó Torres.

El juvenil indicó que el hecho de tener chance de salir desde el arranque, en uno de los juegos más importantes del torneo, le confirma que está haciendo las cosas bien, que su adaptación va por buen camino, no obstante, aseguró que tenía muchos deseos de estar en la Selección Juvenil en el premundial.

"Para mí quedar fuera de la Sub 20 fue una lección más en mi vida, pero igual salí desmotivado por no quedar en el grupo. Creo que pude ayudar al equipo en el premundial, siento que podía hacer buenas cosas, pero el profesor (Marcelo Herrera) eligió que no estuviera y yo solo respeto su decisión, pues él sabrá porqué lo hizo", reflexionó Torres.

El joven americanista agregó que pensaba que tenía su oportunidad en la representación juvenil porque en general había tenido una temporada muy buena.

"Siento que tenía la capacidad para estar en el equipo. Venía haciendo las cosas bien. Me parece que tuve un año muy bueno jugando en Costa Rica con el Herediano, con el que quedamos subcampeones, lo que me permitió estar acá en México, donde empecé en el pie derecho y además fui convocado a la Selección Mayor para jugar la Uncaf en Panamá", recordó Torres.

Empero, el amargo trago de quedar al margen de la escuadra patria lo compensa con un buen arranque en suelo azteca, donde ya sabe que debe tener paciencia para ir mejorando y ganando minutos.

"Me he ido adaptado bien. Este clásico ante Chivas fue mi primer partido como titular, el cual fue muy intenso, pero logré jugar los 90 minutos. Anteriormente solo había jugado 15 minutos contra Veracruz antes de irme a Costa Rica con la Selección, pero ya vamos tomando confianza y espero volver a ser titular el próximo fin de semana frente a Cruz Azul", puntualizó Torres.











Comparta este artículo Deportes Gerson Torres: 'Siento que tenía la capacidad para estar en la Selección' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Gerson Torres: 'Siento que tenía la capacidad para estar en la Selección' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.