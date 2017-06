Florentino Pérez explica el porqué quería a David de Gea en vez de Keylor Navas

El 31 de agosto del 2015, el Real Madrid estuvo a punto de traspasar a Keylor Navas al Manchester United, en un intercambio por el arquero David de Gea, pero un fax llegó tarde y truncó el fichaje. Dos años después, Florentino Pérez explica qué lo motivó para hacer ese trueque.

Al finalizar ese torneo, Navas cumplió su primera temporada con el Real Madrid, en la cual solo jugó seis partidos de Liga, tres en Copa del Rey y dos de UEFA Champions League, pues era banca de Iker Casillas.

Esa cantidad de apariciones con los merengues le parecían poco a Florentino Pérez para darle la titularidad a Navas, por eso tocó la puerta, y casi se le abre, para traer a De Gea.

Pérez estuvo en el programa El Transitor de la radio Onda Cero de España.

Cuando le preguntaron por el portero tico, el jerarca respondió: "A mí me gusta Keylor Navas", pero el periodista José Ramón de la Morena le consultó: "¿Por qué quería a De Gea?".

Ante eso, Florentino le dijo: "Cuando nosotros planteamos eso (fichar a De Gea), no lo conocíamos bien (a Navas). Me parece un gran jugador".

El mandamás del Real Madrid fue claro al decir que ahora no han hablado con el portero del Manchester United ni con Gianluigi Donnarumma, portero de 18 años del AC Milan, a quien colocan en el equipo blanco.

"Nadie nos ha enviado y nosotros no hemos enviado ninguna oferta por nadie. Nosotros no contemplamos otra posibilidad que no sea seguir con los jugadores que tenemos, incluido James (Rodríguez)", dijo Pérez.

Además, dejó claro que en este momento no hay ofertas por Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Keylor Navas o James Rodríguez.

"Estamos en junio, nos falta julio y tenemos hasta el 31 de agosto y la vida puede cambiar", explicó Florentino.

Pérez, que fue reelecto presidente del bicampeón de Europa, dejó claro que Zinedine Zidane no quiere que ningún jugador se vaya del equipo y aprovecchó para desmentir que los líderes del equipo le pidieran que confiara más en Keylor Navas.

Lo único que confirmó fue la salida de Fabio Coentrao al Sporting de Lisboa y las negociaciones con varios equipos para prestar a Mariano Díaz.

Pérez aseguró que Cristiano Ronaldo no le ha externado alguna molestia que lo motive a salir del equipo, esto por el escándalo por una suspuesta defraudación fiscal en España.

"Cristiano entiende que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. El tratmiento en los medios es lo que lo tiene molesto", finalizó.

Prensa europea ha dicho que Ronaldo tomó la decisión de dejar el Madrid ante la acusación de la Fiscalía, pero el astro no ha dado declaraciones sobre el tema.