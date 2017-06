Esteban Alvarado: 'Mi cabeza está en el Mundial; voy a trabajar muy fuerte para lograrlo'

El portero Esteban Alvarado renovó por dos años con el Trabzonspor de la primera división de Turquía. Tras estampar su firma, el tico habló con La Nación sobre su presente y las expectativas en ese país, así como de su aspiración por volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Alvarado cumple seis años en el Viejo Continente; sueña con asistir al Mundial de Rusia 2018, pero se lo toma con calma. Reconoce que primero debe ser titular en su club, tener regularidad y comenzar a levantar la mano para llenar el ojo del seleccionador Óscar Ramírez.

El cancerbero asegura que lleva una vida tranquila en un país que le abrió las puertas de su cultura de par en par. Admite que trabajará aún más fuerte para ganarse un campo en la alineación titular, pues uno de los objetivos de la institución es pelear el título en la próxima campaña.

¿Cómo se siente luego de renovar su contrato por dos años?

Estoy muy contento porque se me da esta oportunidad, primero Dios poder terminar estos primeros dos años y ahora ojalá los otros dos. En lo personal estoy muy realizado, espero tener mayor participación de la que he tenido hasta el momento y así ayudar más al equipo para cumplir los objetivos.

¿Cuál es la realidad del Trabzonspor?

Yo llegué acá hace dos años en una situación financiera y política muy crítica a lo interno del club. Al año siguiente se fue armando bien la planilla, y este año se le inyectó bastante capital al traer jugadores. Para la próxima habrá unos cinco o seis refuerzos porque la ambición es el campeonato. Nos estamos armando bien, vamos a buen paso para alcanzar el lugar en el que esta institución se merece estar.

En la temporada pasada, su participación se centró en la Copa. ¿Cómo luchar por la titularidad en la liga?

La idea es esa, tener más participación en liga, pero hay que ser paciente. Cuando he tenido la opción de jugar me ha ido muy bien, tengo una buena relación con la afición y dentro del equipo. Los directivos me han dado el respaldo y el cariño. Lo demás es cuestión de trabajo y esperar a que llegue la ocasión de jugar.

¿Cuánta madurez ha adquirido luego de seis años en Europa y cuánto le ha ayudado para no desesperarse?

Ahora que terminé mi contrato tenía oportunidades, por ejemplo se hablaba de España, nada en concreto, pero estábamos en conversaciones un poquito avanzadas y tuve que poner todo en una balanza para consultar con mi familia, que es un punto importante de cómo veían ellos extender dos años más aquí.

"Luego de ese análisis llegamos a la conclusión de que estamos felices, en una ciudad bonita y en un club grande en Turquía y aunque no he tenido mucha participación, poco a poco me he ido ganando un respeto acá. Me siento valorado y ese fue el principal aspecto a tomar en cuenta. Voy a seguir trabajando tranquilo y sin desesperarme.

Se viene un año mundialista. ¿Tiene el deseo de ser seleccionado, siente que ha perdido terreno?

La Selección siempre es una de mis metas y está en primer lugar. Para estar en la Tricolor hay que tener participación, espero en Dios que llegue en esta temporada para poder enseñar mis condiciones y demostrar que tengo capacidad para estar ahí, pero bueno, voy paso a paso, lo primero es consagrarse totalmente acá y después vendrá lo que tiene que venir.

¿Ha conversado con Óscar Ramírez?

Sí claro, en las conversaciones que hemos tenido, siempre le he dejado muy claro al profesor que mi deseo es estar ahí; entiendo que hay otros puntos a tomar en cuenta porque hay otros compañeros con más ritmo. Todo eso se entiende, es parte del fútbol. Yo le he recalcado que cuando disponga, ahí voy a estar con todas las ganas y motivación del mundo.

"Siento que tengo una experiencia internacional importante, puedo llegar a aportar, sea jugando o no en la Selección, porque al fin y al cabo todo es ganancia".

¿Siente que puede estar en Rusia?

Sí, si yo sintiera que no puedo estar en Rusia, mejor no aspiro a ello. Mi cabeza está en el Mundial, voy a trabajar muy fuerte, voy a darlo todo, pero ya he tenido experiencias del pasado y sé cómo es esto del fútbol; para mí hay cosas que uno como ser humano no valora, como es la salud y la familia. Hay noticias dolorosas, si por A o por B no puedo llegar al Mundial de Rusia, Dios sabe por qué pasan las cosas. Soy un tipo tranquilo, voy a luchar, pero nada va a traer abajo mi carrera futbolística, que siento ha sido muy buena.

¿Cómo se ha mantenido seis años en Europa?

Yo empecé a jugar bien joven, en realidad. El portero alcanza una madurez especial entre los 28 y los 30 años, yo tuve la dicha de empezar a ser titular con 21 años recién cumplidos en Holanda y ha sido una carrera muy efectiva en cuanto a logros y triunfos, y con mucha humildad. He dejado buena imagen donde he estado, he dado todo por representar bien al país y gracias a Dios las cosas se me han dado. Ya tengo bastante de estar afuera y ahora vienen dos años, espero darle hasta que el cuerpo aguante.

¿Cómo estaba la situación política en Turquía?

A veces es un poco complicado hablar de eso, hay que estar verdaderamente enterado de lo que sucede y no todo es lo que la noticia pinta y en el tele informan. La gente piensa que aquí se vive algo tenso o diferente por la situación política, pero la verdad es que Turquía es una potencia a nivel mundial, creo que se distorsiona la información, es normal a nivel mundial porque la magnificación de las cosas hace que haya mayor atención por parte del consumidor.

"Me parece que crean un estatus de peligro sobre Turquía que en realidad no existe, bueno quizás sí hay, pero al menos donde yo vivo, no estoy enterado de que hayan actos de violencia. Se vive como en un país cualquiera y normal".