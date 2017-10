Erick Scott es criticado en Guatemala por su sequía goleadora con el Comunicaciones

Erick Scott es cuestionado por la prensa de Guatemala, ya que llegó como el refuerzo estrella de la delantera del Comunicaciones de Guatemala, pero apenas suma una anotación en 742 minutos, distribuidos en 12 apariciones.

Con Limón FC marcó 22 goles en el Torneo Verano 2017, lo que lo catapultó al cuadro crema que dirige Rónald González.

"Creo que es el más apuntado de los refuerzos, sobre todo porque al equipo le ha faltado gol, entonces lo vuelven a ver a él. Llegó con el cartel de ser un romperredes; no obstante, todavía no ha logrado despuntar. Además de que ha tenido pocas ocasiones de gol, las que ha tenido, las ha fallado", declaró el periodista Pedro Pablo Mijangos del periódico Nuestro Diario de Guatemala.

Erick tiene seis apariciones como estelar y seis desde el banco de suplentes, de donde tampoco se ha podido convertir en la solución. El Comunicaciones cuenta con 18 tantos a su favor, muy lejos de los 25 del Xelajú, 24 de Guastatoya y 22 de Antigua.

"Ha sido muy intermitente, creo que no se termina de acoplar al fútbol guatemalteco y vive momentos complicados porque la afición es muy exigente. Los delanteros de Comunicaciones no han podido marcar diferencia como se esperaba", opinó, por su parte, el comunicador Gustavo Rodas, de ese mismo medio de comunicación.

"Sé jugar bastante bien de espalda, sino llegan los goles pues lo importante es aportar", Erick Scott

Por su parte, Scott le aseguró a periodistas chapines que no pasa por un periodo de adaptación, que le esté pasando factura en la cancha.

"No es que sea diferente el fútbol de un país o el otro, el fútbol es así; por ejemplo, vea lo que está pasando con Cristiano Ronaldo que es un delantero completo y lo que le ha costado anotar en la actual temporada", explicó.

El caribeño dijo que no se volverá loco en busca de la anotación, sino que se concentrará para trabajar por el equipo.

"A mí solo me queda tener calma, el torneo pasado en Costa Rica la bola me pegaba en la espalda y entraba, ahora se da esta situación, pero el fútbol es así, hay que tener calma, cuando no quiere entrar no va a entrar, pero yo sé que ya llegarán y será en el mejor momento", manifestó.

Por su parte, Rónald González alabó la labor que hace el costarricense, pese a que no ha conseguido consolidarse como cañonero.

"La responsabilidad de los goles no es solo de Scott, quien en Costa Rica se cansó de meter goles y con nosotros apenas ha hecho uno, desgraciadamente; sin embargo, la labor que hace Scott es encomiable porque sostiente la pelota y aguanta contra rivales que le superan en estatura. Ahora hay que meter la que nos queda, espero que lo podamos conseguir con todo el equipo", señaló el timonel a medios guatemaltecos.

La principal carta ofensiva del Comunicaciones es el volante nacional Manfred Russell, quien acumula seis goles. El equipo crema se ubica en la sétima posición con 22 puntos, a seis del líder, Xelajú.