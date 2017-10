Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol: 'Óscar Duarte llegará muy bien al Mundial'

Enrique Sánchez Flores, técnico del Espanyol de Barcelona, habló con La Nación y manifestó que pese a la lesión que dejó fuera de las canchas por siete meses a Óscar Duarte, en el conjunto blanquiazul siguen viendo al tico como un zaguero referente.

Quique Sánchez añadió que las condiciones de líder de la defensa de Duarte son muy buenas, además de que mostró un gran profesionalismo en su recuperación, con lo que consiguió volver antes de tiempo.

El estratega afirmó que el costarricense llegará en excelentes condiciones al Mundial de Rusia, ya que respetó las indicaciones médicas y del equipo de preparadores físicos para ponerse a tono.

—¿Qué análisis hace de Óscar Duarte y su estado de forma luego de la lesión que lo sacó siete meses?

Ha hecho una gran recuperación, ha trabajado muy duro, muy fuerte, la verdad está en una última fase con el alta deportiva para comenzar a jugar, pero ahora está en esa fase en la que debe tomar la confianza máxima que exige la alta competición. Lo que no tengo duda es que llegará muy bien al Mundial, no tengo duda que su recuperación, si Dios lo permite, le dará esa oportunidad.

—¿En qué posición está Óscar dentro del equipo luego de esta larga ausencia?

Hay una competición abierta por la posición, hay cuatro o cinco jugadores que pueden jugar ahí. El año pasado siempre que estuvo disponible encontró sus minutos, pero es verdad que tuvo dos lesiones que lo sacaron muchos juegos, al final no pudimos disfrutar de Óscar en la plenitud que nos hubiese gustado. Es cierto que este año todavía no ha podido debutar, pero lo tenemos como un jugador importante en el equipo y uno de nuestros defensas referentes.

—¿Le preocupa la afectación mental que pueda tener después de una dolencia tan grave?

Él es fuerte, ha demostrado fortaleza mental al cortar los plazos, y yo creo que no quedará con ninguna secuela, él recuperó muy bien y no ha tenido dolencia, por lo tanto entiendo que no tendrá problemas.

—¿Cuándo espera tenerlo al 100% para utilizarlo desde el inicio?

No podría decirlo en tiempos, sí puedo decir que cada día que pasa está mejor, pero tampoco podemos olvidar que lleva siete meses fuera, por lo que hay que tener en cuenta que estamos en una liga con mucho ritmo y velocidad, y hay que esperar las mejores sensaciones de él en entrenamiento para que juegue con nosotros.

—En una entrevista que hicimos con usted en junio del 2016 comentaba que quería ver a Duarte como un líder de la defensa. ¿Logró esto la temporada pasada?

Él tiene una buena capacidad de liderar, a nosotros nos entendía muy bien los mecanismos y aprendió muy rápido la idea, por eso Óscar es importante donde va. Su fortaleza es la colocación en defensiva, también tiene buen juego aéreo, es un buen líder para la zaga.

—¿Cuál es el objetivo grupal este año? ¿Es atrevido soñar con clasificar a algún certamen europeo?

Lo que pasa es que el año pasado nos marcamos estar en los diez primeros puestos (fueron octavos), se hizo un esfuerzo importante a nivel competitivo, se han hecho bien las cosas. Este año no cambiamos mucho, no tuvimos un salto de mayor de calidad, pero los que firmamos nos servirán para volver a quedar en el top 10.

"No hay nada imposible, pero no nos conviene adentrarnos en un objetivo (competiciones europeas) que tienen otros equipos con mayor presupuesto como el Villarreal, el Athletic Bilbao o la Real Sociedad".

—Hablando de Rusia 2018, Duarte es el único internacional del Espanyol con opciones reales de ir al Mundia. ¿Cómo analiza esto?

Es de los pocos, el año pasado teníamos cuatro internacionales, pero ahora solo tenemos la opción de Óscar. Es importante para los clubes tener jugadores seleccionables, porque te da un perfil internacional y te da jugadores que juegan mundiales. Al final no nos ayudan las jornadas de selección entre semana porque cuando vuelven regresan cansados, pero yo prefiero que vuelvan cansados y tener muchos que tenerlos todos descansados y todos acá.

—¿Qué tan vital se vuelve Óscar para el Espanyol al tener ese chance de Rusia 2018?

Óscar llegará a tiempo y en forma para ir al Mundial, yo insisto en eso, y él ha sido importante para su selección por lo que creo que lo veremos en el Mundial.

—¿Qué mensaje le ha dado para que maneje con calma la recuperación?

No más allá de las felicitaciones lógicas, siempre alentamos al jugador para que se recupere y esté bien, ahora entra en un proceso de perfeccionamiento de su condición física como competitiva, ahora debe esperar a que le llegue el momento para luchar por un lugar.