Danny Carvajal: 'Solo tengo que demostrar por qué esperaron tres mercados por mí'

El arquero nacional del Albacete, Danny Carvajal, no escondió que el error que tuvo el siete de setiembre frente a Osasuna en su debut con el Albacete le afectó, sin embargo no se achica y espera por una nueva oportunidad para demostrar su valía.

El exsaprissista habló con La Nación desde España y recalcó que el inicio de su aventura como legionario fue complicada no solo por lo futbolístico, también por un problema de salud en su primer mes en tierras españolas.

Carvajal contó con el apoyo de Keylor Navas y otros compañeros de la Selección Nacional y Saprissa cuando falló. Según reveló, ellos se encargaron de levantarle el ánimo.

—Ya son casi cuatro meses en el Albacete... ¿Cómo definiría esta etapa?

—Yo creo que ha sido una experiencia bonita, diferente, en un principio difícil por diferentes circunstancias. Ahora estoy con un entrenador nuevo que no tenía la idea de quién era yo. Ahora que tiene tres semanas, me conoce bastante para tomarme en cuenta cuando considere necesario.

—¿Qué ha sido lo más complicado?

—Más allá de lo deportivo, lo difícil fue que tuve un problema de riñones al principio. Por supuesto, no se puede tapar el error contra Osasuna en el plano deportivo; eso me afectó, porque estaba muy ilusionado, venía muy feliz y se había hecho un juego bueno.

—¿Cuál fue el principal aprendizaje de ese partido ante Osasuna?

—Esa jugada era fácil y me confío (un centro aéreo que se le va de la manos y queda a expensas del delantero rival), pienso que la voy a agarrar y el aprendizaje es que tengo que ir seguro a cualquier pelota y no pensar que tengo el balón antes de atraparlo bien. Gracias a Dios ahora voy con todo y queda seguir trabajando.

—¿Cómo vivió el día después de eso? Se lo pregunto porque era su debut y uno cuando inicia en un trabajo solo quiere demostrar cosas buenas...

—Tranquilo, yo sabía que había fallado. Además, era consciente que nos estaban dando el chance en Copa a los que no veníamos actuando y no podía cometer un error así. Sentí que el mundo se me venía encima, al final tengo apoyo del entrenador de porteros y él cree mucho en mí, sabe mis capacidades y siempre me dice que por algo me trajeron por lo que yo no podía bajar los brazos.

También me motivó que los aficionados me dieron una palmada en la espalda, ellos no me enterraron gracias a que en la pretemporada vieron que yo tenía condiciones. La gente se volcó conmigo, me apoyó. Solo falta que toque jugar y demostrar por qué estoy acá, demostrar por qué insistieron tanto y esperaron tres mercados.

—¿Cuánta responsabilidad siente por esa insistencia de ellos por usted?

—El que ellos se tomaron la molestia de ir a Costa Rica, que apostaran por una plaza extracomunitario, ellos están contentos pese a lo que pasó en ese juego, yo me entregué al máximo, ellos están contentos.

—¿Lo aconsejó Keylor Navas cuando pasó el error?

—Sí. Días después hablé con él y me dijo que no pasa nada, que son circunstancias del portero y que no podía caerme por eso, que no era la última vez que me iba a pasar.

—¿Qué fue lo que le sucedió en los riñones?

—A los 15 días de llegar a Albecete me diagnostican piedras, duré mes y 15 días expulsándolas. Al final fueron días difíciles. Entrenaba, pero de vez en cuando afectaba porque tenía cólicos esporádicos. Sí pasé muchos días visitando el hospital.

—¿Cómo analiza la situación actual del cuadro? Ya salieron de zona de descenso.

—Por el momento, el equipo ha levantado, salimos del descenso, vamos agarrando la idea que busca el nuevo entrenador. En cuanto a mí, él me ha dicho que le gusta cómo entreno y atajo; el compañero que está, lo ha hecho bien. Yo tengo que esperar a cuando me ocupe.

—¿Cuál es la principal diferencia del fútbol español y el tico?

—Aquí el fútbol es muy rápido, de mucha dinámica, los campos siempre están mojados, antes y después del partido, además hay jugadores de mucha calidad que quieren ir a primera division. Los entrenamientos son muy fuertes, son muy físicos.

—¿Qué es lo que más le piden al portero? ¿Juego con los pies?

—Sí, bastante, y mucho juego aéreo. Aquí piden que sea uno más en el campo. También mucha precisión en el pase largo.

—¿Qué debe mejorar usted?

—Día a día uno va mejorando, yo era un portero pasivo, frío, que siempre estaba tranquilo. Aquí hay que estar muy vivo.

—¿Hay presión por lo que hicieron Keylor Navas y Gabelo Conejo en ese club?

—Por supuesto, Keylor y Gabelo tienen su historia acá en Albecete: Keylor fue en el plano individual, Gabelo fue más grupal, pero para mí no es presión, ellos son un ejemplo y yo sé que mi momento llegará, uno no se tiene que desesperar. Hubo piedras en este tiempo; ahora ya las quité y solo tengo que esperar para hacerlo bien.

—¿Cómo le va en la parte extra futbolística?

—Es una lugar excepcional para vivir. El club me da carro, me ayuda a organizarme, me dieron todas las comodidades; cuando la familia está bien uno está bien.

—Llega la Selección Nacional... ¿Cómo toma ser parte de esa lucha por ir al Mundial de Rusia 2018?

—Contento, muy ilusionado. Óscar cree en mí, confía mucho en mí y ser convocado a la Selección es muy bueno. Sé que Leo Moreira, Patrick Pemberton y Keylor Navas andan en buen nivel, pero yo quiero ir a demostrar que puedo estar.