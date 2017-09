Danny Carvajal: 'Sabía que debía esperar porque cometí un error grave (en Copa del Rey)'

El portero costarricense Danny Carvajal esperó cinco jornadas para jugar su primer partido con el Albacete en el campeonato de la segunda división de España.

Carvajal sabía que iba a ser así, luego de que en su debut —en Copa del Rey—, protagonizara un grueso error que le costó iniciar la liga como suplente.

El pasado 7 de setiembre, el tico se puso los guantes para defender el arco del Albacete, pero en un centro que parecía sencillo, la pelota se le escurrió entre las manos y acabó dentro del marco.

Su desazón fue completa, sobre todo si se le suma que la anotación significó el 2 por 2 del Osasuna y posteriormente la eliminación de su club en tiempos extra. Además, antes de ese tanto, la noche ya había sido amarga para el tico, porque cometió un autogol después de un cobro de tiro libre.

Ese mal momento parece ir desapareciendo para el exmorado, quien el domingo actuó por primera vez en la liga de Segunda División, en la victoria 2-1 ante el Real Oviedo, un resultado necesario, pues el equipo venía de cuatro derrotas consecutivas.

Pese al triunfo, Danny reconoció, este miércoles, que en el gol recibido pudo haber hecho más para evitarlo y recordó el trago amargo sufrido en su debut.

Marca a presión

¿Cuál es su análisis tras ser titular ante el Real Oviedo?

La verdad que estoy contento, era algo que quería desde que llegué. Los partidos de pretemporada habían salido muy buenos, había hecho las cosas bien a pesar de ese error ante Osasuna. Sabía que debía esperar porque había cometido un error grave, de bulto, y que nos había costado la clasificación. Gracias a Dios el míster confió en mí, el partido (ante Oviedo) fue bueno, a pesar del gol, que así como lo sintieron ustedes, como lo sintieron todos, yo también, sé que pude haber resuelto la jugada de mejor manera para que no nos anotaran. Lo importante es ser autocríticos y estar pendientes siempre de ese tipo de errores para venir entre semana y que no pasen el siguiente fin de semana.

¿Le sorprendió el cambio en la portería?

Gracias a Dios yo jugué en un equipo como Saprissa, de grandes porteros, y siempre nos enseñaron que todas las semanas hay que trabajar para ser titular, independientemente de la decisión que tome el míster. El míster tiene esa particularidad, que horas antes dice la alineación. Igual durante la semana había trabajado para ser titular, independientemente de si jugara o no, siempre hay que mentalizarse, analizo los videos, veo todo lo que nos dan acá de alimentación del otro equipo para estar preparado. Tal vez que le digan a uno en el momento que es titular, sorprende, pero igual estaba preparado para hacerlo.

¿Qué le comentó el entrenador antes de salir al campo?

Me dijo sobre el golpeo mío de puerta, que quería que aprovecháramos eso en los espacios de Oviedo, que yo le pego fuerte y que buscáramos las espaldas, un poco con acciones más planificadas a la hora de salir jugando. Me dijo que confía en mí y que estuviera tranquilo, confía en mis condiciones y que lo hiciera bien.

En ocasiones los porteros tienen que esperar bastante tiempo para tener la titularidad...

Sí, es bastante complicado, ya gracias a Dios uno ha tenido experiencias difíciles y experiencias buenas, y de todo eso hay que aprender. La forma en que inicié no era como la esperaba, tuve un problema de salud el primer mes y medio que estuve acá. El problema de este gol de Osasuna es que en realidad te marca, te marca con la afición, con un inicio de temporada que uno viene ilusionado de hacer las cosas bien. Había mostrado cosas buenas en los amistosos y por desgracia me pasa eso, pero igual, levantar cabeza, seguir trabajando, ponerle el pecho a las balas, como decimos, y trabajar día a día.

¿La continuidad es la clave para tomar confianza?

Sí, eso es muy importante en el arquero, lo viví en Saprissa, llegué a jugar 62 partidos en un año, eso te da mucha confianza, mucho para salir domingo a domingo y saber qué tienes que hacer. Eso es lo que esperamos realizar acá, hacer buenas actuaciones, consolidarse uno para hacerlo bien. La competencia es sana, buena, trabajamos al máximo para conseguir los objetivos que queremos. Aquí lo importante es el Albacete, colaborar con el equipo, venir y hacer las cosas bien.

La Segunda División española es muy competitiva. ¿Qué le ha parecido?

Ya me lo habían comentado, me lo dijo Keylor (Navas) que era así. Tal vez uno no lo había vivido, entonces no lo creía, pero en realidad es así, me comentaron que había equipos el año pasado que casi estaban en play off y terminaron descendiendo. Los partidos son muy cerrados, cualquier error te marca para perder o ganar un partido. Creo que el vivir eso, como lo viví el domingo, la competencia me va a servir muchísimo para el día a día, porque hay que aprenderse la liga, hay que saber cómo se juega, a ritmos diferentes. A pesar de ser una segunda división, es de mucho nivel, con estadios de primera clase, futbolistas que en otro país jugarían en primera división tranquilamente y por mucho.

¿Ha visto las jugadas del último partido?

Sí, sí, siempre las veo, siempre estoy pendiente de eso. Soy consciente de que en el gol se pudo haber hecho mucho más, evitar esa jugada, sabíamos que él (rival) le pegaba de esa manera, cuando la defensa está dentro —porque no le indico que salga—, me llega el balón como me llega y se da esa dificultad. Pero siempre los veo, estoy pendiente de los errores, de las virtudes y de qué mejorar... El otro día creo que mejoramos un poco en el balón aéreo, salimos bien, estuvimos fuertes, también en el juego con los pies. En el mano a mano que tuve, creo que fue importante, el jugador viene solo, trato de cerrar el ángulo y la tira fuera.

Una de las características de los guardametas costarricenses es el saque. ¿Por qué? ¿Lo trabajan desde niños?

Creo que nos preocupamos mucho por eso, es una característica que tenemos. Nosotros en realidad nos preocupa mucho el saque, ser un jugador más que aporta al equipo, no solo tapar sino tener ofensiva, tratar de dejar a los compañeros de cara a gol, que ellos tengan más comodidad a la hora de un balón. Yo siempre trato de hablar con el delantero, si le gusta que el balón vaya más alto, más bajo... y preocuparse por eso, por aportar. Eso lo trabajamos desde muy pequeños, en mi caso lo trabajé con dos personas, con Frank Carrillo y Gabelo Conejo, en selecciones menores, ellos son unas personas que siempre están pendientes de eso, del golpeo con pierna izquierda, pierna derecha; a la hora de estar joven, ven que uno tiene ese plus, te ayuda para dar un paso adelante.

¿Qué diferencias ha notado entre la liga costarricense y la española?

En Costa Rica están Alajuelense, Herediano, Saprissa y, ahora un equipo que fue pequeño, pero para mí ya es grande, como el Santos de Guápiles. Esos siempre están arriba en la liga, desde la jornada uno a la 22, estamos entre el primero y cuarto lugar. Aquí son todos los equipos, todos son muy parejos, el primero puede estar de último, allá hay esa diferencia, que los equipos, tres o cuatro se despegan de los demás, a pesar que es una liga que se ha vuelto competitiva. También la infraestructura, la verdad que es bello llegar a todos los estadios y encontrarse con estas canchas y centros de entrenamiento, son cosas que ayudan a mejorar a cualquier fútbol. Las canchas que hay aquí son de mucho nivel, en Costa Rica se ha mejorado eso, tres o cuatro equipos se han preocupado por tener cancha de primer nivel, tener centros de entrenamiento, como Saprissa y Alajuelense. Herediano tiene una buena cancha a pesar de ser sintética, pero aquí en España todas son perfectas y ni qué decir de la de nosotros, más esta ciudad deportiva, que cualquier equipo se la desearía.

¿Se ve titular para la próxima jornada?

Sí, siempre me veo titular. Desde que llegué a Albacete y desde que decidí ser portero me veo titular. Siempre trabajo fuerte respetando el trabajo de mis compañeros, creo que es un partido bonito, gracias a Dios conseguimos el resultado en el partido anterior y ojalá ganaramos para salir de donde estamos en este momento y aspirar para otras cosas.

¿Cómo ha sentido la presión, la exigencia que tenían de ganar?

Creo que el camerino lo ha manejado bastante bien, creo que la presión la traían desde Segunda B, el torneo anterior al final las cosas no salían, según lo que me cuentan, entonces venía esa presión. Creo que todos confiamos y creemos en lo que podemos hacer. A pesar de que somos muchos nuevos, tratamos de tener un camerino sólido, con mucha comunicación, que eso siempre es primordial en un equipo cuando pasan estas cosas que nos estaban pasando. Ustedes ven fútbol todos los fines de semana, a pesar que no ganábamos, el fútbol no era malo, hay muchas cosas extra fútbol que no hace falta decirlas, que nos estaban afectando muchísimo. El domingo, a pesar que tampoco fue claro para nosotros, pudimos sacar el resulatado y siempre es mejor corregir ganando que perdiendo.

¿A nivel personal se encuentra en su máximo estado?

Podemos dar más, siempre se puede dar más, día a día se trabaja para eso y tengo tres meses de estar en España, tuve un problema de salud los primeros meses, gracias a Dios salí de eso y vamos para arriba, trabajando fuerte y esperando que pueda jugar para seguir domingo a domingo.

¿Va a ir con la Selección a esta fecha eliminatoria? Lo pregunto porque eso puede cortar un poco la continuidad...

Eso lo estamos manejando club y selección, pero creo que me voy a quedar; igual la vez anterior hubo buena comunicación en cuanto a eso. Ahora me voy a quedar, el domingo logré jugar, soy titular, era lo que quería y en este momento es más beneficioso para la Selección y para mí jugar que viajar a Costa Rica, a pesar de que nos jugamos la clasificación, pero en este momento a todos nos beneficia que juegue.

¿A los porteros ticos les puede pesar que sus antecesores sean Luis Gabelo Conejo y Keylor Navas?

Son dos figuras que en lugar de pesar tenemos que tomarlas como ejemplo para lo personal, ya lo que diga la gente y demás es tema de cada persona, pero yo los tomo como ejemplo, como personas que han dejado huella, que hacen las cosas bien, en una institución como esta tienen su nombre y yo tengo que trabajar humildemente para tratar de hacer algo, tal vez igual o parecido a lo que ellos hicieron acá.

Colaboraron los periodistas Cristian Brenes y Esteban Valverde