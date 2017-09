Celso Borges se volvió líder en el camerino del Deportivo La Coruña

Redacción

Tres temporadas fueron suficientes para que Celso Borges se ganara el respeto del camerino del Deportivo La Coruña.

El volante de la Selección Nacional fue nombrado capitán del equipo blanquiazul para la actual campaña, y comparte este privilegio con su compañero Pedro Mosquera.

"Para mí es un motivo de alegría, es bonito y uno siente una gran responsabilidad", Celso Borges.

La responsabilidad no es fácil de llevar, ese mismo brazalete lo utilizaron figuras que marcaron época en el plantel de Coruña tales como el exinternacional brasileño Mauro Silva y los españoles Juan Carlos Valerón y Manuel Pablo; ambos también fueron seleccionados de España.

"Me alegra, me pone contento, pero también es importante porque esto conlleva una gran responsabilidad a la hora de entrenar, jugar, de todo... Uno ahora tiene que seguir dándoles la razón a los compañeros y al cuerpo técnico que me eligió", manifestó el mediocampista en entrevista con La Nación.

La escogencia fue una decisión del camerino, pues se hizo una votación que fue ganada por el propio Celso; sin embargo, el entrenador del equipo, Pepe Mel, decidió turnarlo con Mosquera.

"El club toma una decisión de quiénes son las personas que les toca esa parte. Con este club me siento identificado, esta es una ciudad que me ha recibido muy bien y todo al final suma para ver un buen rendimiento en el campo, que a la postre es la mejor manera de responderle al equipo de buena forma por lo que ellos le dan a uno y la confianza que le tienen", explicó.

Ser capitán no es nuevo para Borges, debido a que también lo hizo en el Fredickstad de Noruega, en el AIK de Suecia, en el Saprissa y en la Selección Nacional.

¿Por qué Celso siempre va con ese liderazgo?

"No sé, yo me he dedicado a hacer una carrera lo más profesional posible, le he tratado bien, la he respetado, y he respetado a mis compañeros, a mis cuerpos técnicos, porque a veces los cuerpos técnicos toman decisiones que le pueden o no gustar a uno, pero siempre hay que ser profesional. Además también cuenta el rendimiento que uno demuestre en el campo y gracias a Dios he podido jugar bastante", respondió Borges.

Ahora el costarricense tiene un papel protagónico en el camerico del Dépor, se centra en ser puente entre sus compañeros y el cuerpo técnico, así como funcionar como voz de cordura en el campo.

Así lo ven en España.

"Él es el segundo capitán, pero en la votación salió de primero. Él ha sido votado por casi todos los compañeros y eso habla muy bien de su labor en el campo. Siento que su seriedad, madurez y recorrido le dan este premio, es un tipo que va a lo suyo, él se lleva con todos muy bien y es un futbolista muy respetado".

"Celso si quisiera que puede retirarse acá en el Deportivo, porque este gesto del club demuestra que hay mucho respeto por él en este equipo".

Alex Centeno.

Reportero deportivo de La Voz de Galicia.