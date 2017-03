Los deslumbrantes números de Celso Borges en el Deportivo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

No es delantero, pero actualmente figura como el segundo mejor anotador del Deportivo de La Coruña y es el tercer futbolista que más remata de su equipo. El balón necesariamente pasa por él en cada juego, al punto de ser el que más pases da en su club. Sin importar quién sea el técnico, Celso Borges es inamovible en el once.

El volante mixto colecciona números que deslumbran en su tercera campaña con los blanquiazules, en la que ha disputado 26 de los 27 partidos (dos más de los que registró en todo el certamen anterior), contabiliza seis goles, 1.109 pases (929 buenos y 180 malos), 23 disparos y 119 recuperaciones de balón, según datos de la liga española.

Como si fuera poco, el nacional es el nuevo encargado de cobrar los penales de la oncena dirigida por Pepe Mel, y no ha fallado en las dos ocasiones que tuvo la responsabilidad desde los once metros, para colaborar en la lucha del Dépor por mantener la categoría.

"Mi temporada va acorde a como va lo colectivo. Mientras el objetivo grupal salga, después se hace una valoración individual de la campaña. Es bonito ayudar en lo que se pueda y lo que se requiera con números. Es bueno para la confianza personal, siempre que ayude a quedarnos en primera", indicó el futbolista.

Además, el tico tiene a su alcance el meterse en las páginas doradas del balompié nacional, ya que acumula 12 anotaciones en el país ibérico desde su llegada en enero de 2015 (tres en las anteriores dos campañas y seis en la de ahora), solo ocho menos que Alejandro Morera Soto, máximo romperredes costarricense en España.

Borges es un verdadero pilar en el conjunto gallego y el propio técnico reconoce la importancia de un futbolista que no solo sabe marcar y recuperar la pelota, sino que constantemente pisa el área rival y genera peligro.

"Creo que Celso nos está ayudando en muchas cosas. Igual que siempre, hay que saber que cuando haces un equipo hay que complementar cualidades de unos y otros. Él tiene características que compañeros de posición no tienen y viceversa. Todos juntos hacemos un equipo y de eso se trata", señaló Mel en un chat del periódico La Voz de Galicia.

La prensa local no duda en resaltar a un mediocampista que acumula 67 compromisos con el Deportivo desde que lo ficharon, 60 de ellos como titular, y suele ser destacado por los diferentes entrenadores que lo han dirigido por su rigor táctico y su entendimiento del juego para hacer crecer a sus compañeros.

No obstante, los comunicadores señalan que los aficionados aún no se identifican al 100% con Celso, principalmente porque es práctico y no tan vistoso dentro del terreno de juego.

"Celso hasta ahora a resultado ser un jugador fundamental y clave en este Deportivo. En la mayoría de partidos en los que ha participado, lo hizo en un alto nivel, más allá de esa capacidad de anotación, llegando de sorpresa al área contraria. Además, desde el punto de penal ha lanzado con regularidad", manifestó Xurxo Fernández, comunicador de La Voz de Galicia.

Regularidad. Desde que Celso Borges salió de Costa Rica en 2009 se ha caracterizado por su regularidad en los clubes por los que ha pasado, al punto de que es el segundo tico con más partidos en primera división en ligas europeas, con 193 en total (183 titular), superado solo por Bryan Ruiz, quien tiene 284 (236 estelar), según los datos del periodista y estadígrafo Luis Quirós.

Borges disputó 47 compromisos con el Fredrikstad de Noruega, 79 con el AIK de Suecia y 67 con el Deportivo de La Coruña.

Además, en España ocupa la segunda plaza de duelos como estelar con 60, por detrás de los 106 que contabiliza Keylor Navas.











