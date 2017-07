Futbolista Carolina Venegas consigue su primer contrato profesional con el Sporting Portugal

La futbolista costarricense Carolina Venegas cumplió un sueño pendiente: tener su primer contrato profesional.

Venegas convierte ese anhelo en realidad con el Sporting Club Portugal, equipo que anunció este martes en su página web la contratación de la nacional.

La tica firmó por una temporada (2017-2018) y con opción a otra, según comentó a La Nación.

La delantera estuvo hace un año en España, con el Madrid Fútbol Club, pero después debió regresar a Costa Rica

Ese fue un momento amargo para exmorada, quien en ese entonces tenía la intención de seguir su camino en Europa.

Por esa razón, volver al Viejo Continente, y ahora con un contrato de por medio, hace que la oportunidad sea aún más importante para ella.

"Era algo que estaba esperando hace mucho tiempo, cuando volví de Madrid fue un poco frustrante porque mi idea era quedarme en Europa, buscar un fútbol profesional que no tenemos acá, donde es muy complicado. Decidí dedicarme al fútbol y sacarle el jugo mientras pueda y disfrutarlo, y aquí no lo iba a lograr porque la liga es amateur y no nos tratan como profesionales", comentó.

Venegas supo de este interés del Sporting a finales de abril, cuando su representante le pidió videos para enviar al equipo.

Sin pensar demasiado en qué iba a pasar, esperó durante casi un mes y después recibió la buena noticia, en los últimos días de mayo.

En ese entonces disputaba una liga de verano en Estados Unidos, la Women Soccer United.

Tras coronarse campeona de ese torneo con el equipo Blue Heat FC, regresó este martes a Costa Rica y cuenta los días para viajar el próximo lunes a Portugal e iniciar su aventura.

"Tener el contrato no quiere decir que tenga un campo fijo. Mi idea es recuperarme esta semana porque vengo bastante cansada, espero entrenar con Saprissa y ponerle allá el 100% para ganarme un puesto", acotó.

Aunque Venegas reconoce que sabe poco de la liga portuguesa, los atestados de su club lo respaldan.

Actualmente el Sporting es campeón de la Primera División y jugará en agosto la eliminatoria de Champions League.

"Voy al mejor equipo de Portugal y es algo muy grande, tiene muchas de la seleccionadas de ese país", agregó.

La delantera, de 25 años, ha participado en 37 ocasiones con la Selección Nacional y en 2015 disputó el Mundial de Canadá.