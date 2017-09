Técnico del Sporting Lisboa: 'Bryan Ruiz es un gran jugador, pero ahora es otro momento en su carrera'

La pesadilla que vive Bryan Ruiz en el Sporting de Lisboa continúa y lejos de estar cerca de acabar, cada vez toma más tintes de cuento de terror.

El tico no es tomado en cuenta por el técnico Jorge Jesus y, como consecuencia de ello, trabaja únicamente la parte física de forma aislada.

El estratega del equipo portugués señaló que no es su problema lo que vive Ruiz, en respuesta a Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), quien pidió que lo dejen entrenar al menos con el equipo B.

Lea también: Bryan Ruiz ni siquiera puede entrenar con el equipo B del Sporting Portugal

Jesus afirmó que Bryan es un buen futbolista, pero ahora vive una realidad muy distinta a la de las primeras dos temporadas, en las que era pilar del equipo y contaba con su confianza.

"Esto es un problema del presidente de la Federación de Costa Rica, yo tengo que preocuparme por los problemas del Sporting. En el tiempo que él (Bryan) trabajó conmigo fue un profesional. Bryan Ruiz es un gran jugador, pero ahora es otro momento en su carrera", manifestó el técnico en conferencia de prensa.

El capitán de la Selección fue marginado de su equipo, al punto que le quitaron la camiseta número 10, no lo inscribieron para la Champions League y apenas fue registrado para la liga local en el último día, aunque no tiene oportunidad de practicar con sus compañeros, por lo que solo realiza trabajos físicos, según denunció Villalobos.

"Somos respetuosos si el Sporting Portugal no quiere contar con Bryan Ruiz en su primer equipo, pero pedimos que lo dejen trabajar con el equipo B. A Bryan lo tienen aislado, no le están permitiendo hacer fútbol con ninguno de los equipos", contó el jerarca de la Federación el miércoles.

Jorge Jesus tiene totalmente borrado al volante tico e incluso agregó que se deben tomar decisiones sobre el futuro del costarricense.

Le puede interesar: Bryan Ruiz regresa al Sporting a la espera de una opción interesante

"Es otro momento de responsabilidad y de decisión del Sporting sobre Bryan, y como tal, va a tener su ruta, que la va a decidir él (Ruiz)", finalizó.

Relación rota. Según la prensa de Portugal, la relación entre Bryan Ruiz y el técnico Jorge Jesus está rota, al igual que la del tico con el Sporting Lisboa.

Los comunicadores especulan que al final de temporada se dio una diferencia entre Ruiz y el timonel. Además, diarios como A Bola señalan que todo se agravó cuando el nacional se incorporó al combinado patrio para disputar la Copa Oro y posteriormente rechazó algunas ofertas de otros clubes para salir.

"Bryan no cuenta para el entrenador. La temporada anterior de él fue más floja de lo que se esperaba y creemos que tuvo algún problema con el técnico. Además, en el mercado lo intentaron colocar de préstamo, tuvo propuestas del Standard de Lieja de Bélgica y después del Sivasspor de Turquía, pero también las rechazó, porque el sueldo no era lo que pretendía y los equipos no lo seducían", comentó Nuno Raposo, de A Bola.

Raposo añadió que la única forma de que el capitán de la Sele salga es mediante un acuerdo con el Sporting, club con el que tiene contrato hasta el final de temporada (mediados de 2018). Ruiz podría negociar como agente libre en enero, cuando le resten seis meses de vínculo, aunque esto significaría no jugar durante todo este tiempo.

Lea: Sporting Portugal se niega a dar respuestas sobre caso de Bryan Ruiz

La última posibilidad que le resta para irse del conjunto de Lisboa de una vez es precisamente Portugal, pero el periodo de transferencias finaliza este viernes a las 3:59 p. m. hora tica (11:59 p. m. hora local).