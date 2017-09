Bryan Ruiz anhela que lo dejen entrenarse con el equipo B del Sporting y resolver su situación en enero

Bryan Ruiz vive uno de los momentos más complicados de su carrera, porque su equipo lo envió al congelador, está maniatado y lo que anhela con urgencia es que al menos le permitan entrenarse con el equipo B del Sporting.

"Desde que se me comunicó por parte de Sporting que no contarían conmigo en el primer equipo para la temporada, fui respetuoso de la decisión. Durante mi carrera he aprendido que ningún jugador está por encima de una institución", mencionó el tico en su página electrónica bryanruizcr.com.

Y prosiguió: "Ciertamente me entreno de manera individual porque no cuento con la autorización del club Sporting para entrenar en grupo, situación que es difícil para mí porque quiero y necesito entrenar en grupo para mantener nivel, por eso lo que he pedido solamente es el aval para prepararme con el equipo B, yo no pido ser reincorporado al primer equipo porque entiendo que el técnico no me tiene en sus planes para esta temporada y asumí que esta podía ser la situación al quedarme".

Con la experiencia que acumula, él trata de mantener la calma y asesorarse bien.

"Confío en las gestiones que estamos realizando con mi representante y el Sporting para resolver juntos esta situación, poder entrenarme con el equipo B del club y buscar juntos la mejor solución para las partes en enero próximo".

Bryan quiere evitar que el problema se haga más grande y que no circulen versiones que según él no son ciertas, así que optó por contar su verdad.

"Nunca le he pedido al Sporting finiquitar mi contrato. Sporting nunca me pidió no asistir a Copa Oro para realizar pretemporada, de haber sido así yo habría hablado las cosas con el cuerpo técnico de la Selección para no haber jugado la Copa", apuntó.

"Además, no acepté las opciones que se presentaron de otros clubes porque no reunían las condiciones personales y familiares, deportivas o económicas. No es cierto que las opciones se rechazaron por querer irme libre o para no darle ganancias a un equipo que siempre me ha tratado con respeto".

El capitán de la Sele explicó que es importante dar a conocer que en una negociación de transferencia, el club y el jugador tienen el derecho de obtener las condiciones favorables y beneficiosas.

"Y en este caso para mí no eran las que deseaba. Pero reitero que confío en que ambas partes logremos el mejor acuerdo y satisfacción pronto".

También dijo que sobre su situación, el único que puede emitir alguna declaración es él.

"A los medios de comunicación y a la opinión pública les deseo aclarar que el cariño y amor que mantiene mi abuelito Rubén González lo llevan a brindar opiniones personales con su corazón, pero que se salen de la realidad. Ya he hablado con mi abuelito y familiares y han entendido que el fútbol es bonito, justo, pero también injusto. Yo soy el único que puedo brindar declaraciones sobre mi situación y estamos en conversaciones entre las partes para lograr el mejor entendimiento".

El miércoles pasado, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos fue quien dio a conocer que a Bryan lo tenían aislado y que no le permitían hacer fútbol con ninguno de los equipos del Sporting, algo que preocupa bastante.

"Agradezco a la Federación Costarricense de Fútbol por el apoyo que me brindaron, es importante para mí sentir la preocupación que mantienen por mi situación y el respaldo que ofrecen. También me motiva el apoyo de la afición de Costa Rica, el cual me fortalece en estos momentos, pero es importante mantener el respeto en las opiniones que se brinden para no generar ofensas ni conflictos".

Al percatarse de la gravedad de la situación, los ticos 'bombardearon' las redes sociales del Sporting en apoyo a Bryan Ruiz.

"Gracias también a la afición de Sporting, de quienes sentí apoyo en los buenos y malos momentos. Yo les deseo lo mejor en esta temporada, tanto en Campeonato, Copas y Champions League. Vuelvo a repetir lo que una vez dije, Sporting Club de Portugal tiene una afición que merece ser campeón. Me hubiera gustado ser parte del plantel, pero soy respetuoso de las decisiones. Así es el fútbol", finalizó Ruiz.

El futbolista tiene contrato hasta mediados de 2018 con el Sporting, lo cual significa que Ruiz podría negociar como agente libre en enero, cuando le resten seis meses de contrato.

Lo mejor para Ruiz es que los días pasen rápido y que llegue el momento de viajar a Costa Rica para unirse a la Selección Nacional y poder entrenarse de verdad, de cara a los últimos partidos de la hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Porque aunque Jorge Jesus no lo tiene en cuenta con el Sporting, él es un hombre indiscutible en el once de Óscar Ramírez.

Costa Rica jugará el 6 de octubre a estadio lleno en La Sabana contra la Honduras de Jorge Luis Pinto y cuatro días después visitará a Panamá.