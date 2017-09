Bryan Ruiz podrá negociar con quien desee en enero

Bryan Ruiz tiene la ventaja de que en el próximo mercado de fichajes podrá negociar con el equipo que desee.

Aunque el futbolista tiene contrato con Sporting Lisboa hasta el final de la temporada 2017-2018, en el primer mes del 2018 ya tiene la potestad para negociar con el cuadro que quiera, según la reglamentación de FIFA.

Es importante aclarar que para poder vincularse a su nuevo club en enero, el Sporting debe aceptar una oferta. Si no es así, el costarricense deberá esperar hasta el inicio de la campaña 2018-2019 para poder ir a su nuevo destino.

Sin embargo, el capitán de la Sele manifestó en una entrevista a su página de internet, www.bryanruizcr.com, que no salió en el último periodo de transferencias para irse libre en el año venidero.

"No es cierto que las opciones se rechazaron por querer irme libre o para no darle ganancias a un equipo que siempre me ha tratado con respeto", comentó.

Ruiz generó interés en Bélgica, Turquía y Asia, sin embargo no consideró que estas oportunidades representaran el mejor paso en su carrera.

El Sporting también busca recuperar la inversión que hizo en el futbolista cuando lo compró al Fulham en el segundo semestre del 2015. Los verdiblancos le pagaron dos millones de euros al Fulham de Inglaterra.

Sobre las razones por las que La Comadreja vive este momento, la prensa portuguesa tiene dos versiones.

"Lo que pasó es que la primera temporada de Bryan fue muy buena, la segunda fue más floja, entonces Jorge Jesus no lo quería por su nivel. Además, parece que hubo una discusión al final de la temporada que terminó las relaciones", comentó Nuno Raposo, periodista del diario A Bola.