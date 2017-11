La derrota de Alajuelense en Pérez Zeledón, este miércoles, no solo hizo que los manudos igualaran la peor racha de derrotas en los últimos 75 años, sino que le abrió los ojos a la afición y la convenció de que, por más fe, el campeonato no se les hará realidad este diciembre, tal y como no ocurre desde el 2013.