Cristina Marín al fin ganó la Sol y Arena después de 23 intentos

A sus 49 años Cristina Marín cumplió uno de sus grandes anhelos en el atletismo: ganar la Clásica Sol y Arena.

La perseverancia de Marín la llevó a correr 23 veces esta competencia, de las cuales en 12 ocasiones quedó segunda.

“He ganado muchas carreras en mi vida, pero había una que me faltaba. He ansiado esta carrera. Estoy sumamente feliz y agradecida con Dios”, explicó Cristina Marín.

La atleta confesó que estuvo realizando un entrenamiento de montaña para preparar la competencia que se disputó, en la playa de Puntarenas.

“La verdad todos los años solo me entrenaba en pista, pero no le metía fuerza a las piernas y en todos los cierres me ganaban”, recordó Marín.

Por la mente de Cristina Marín pasó no volver a correr la Sol y Arena, de hecho su última aparición fue en el 2014, pero el deseo de ganarla la impulsó a prepararse de la mejor manera. “No la tenía en mi lista de carreras”, finalizó.











