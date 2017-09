Alemania e Inglaterra dan un salto hacia Mundial de Rusia

París.

Alemania e Inglaterra, con victorias como visitantes en la República Checa (2-1) y Malta (4-0), dieron un paso adelante hacia la clasificación al Mundial de Rusia 2018, mientras que Polonia, líder del grupo E, vio complicarse su objetivo luego de una contundente derrota 4-0 en Dinamarca.

Pero entre todos ellos es Alemania el que tiene el objetivo más cerca, con un pleno de siete victorias, que le permiten ser líder destacado del grupo C y tener ya opciones matemáticas de lograr el billete en la próxima jornada.

Los alemanes se impusieron 2 a 1 en la República Checa con un gol de Mats Hummels en el minuto 88, de cabeza en una falta colgada al área por su compañero Toni Kroos.

Timo Werner había conseguido el primer gol alemán en Praga, en el minuto 4, y en el 78' los checos habían empatado con un potente disparo desde fuera del área de Vladimir Darida.

Con un pleno de 21 puntos, a Alemania solo le sigue el ritmo, a distancia, Irlanda del Norte, que este viernes ganó lógicamente en San Marino (3-0) y es segunda del grupo a cinco puntos.

Alemania podría asegurar matemáticamente el lunes la primera posición y con ello el pase al Mundial, si vence a Noruega en Stuttgart y los norirlandeses no ganan en Belfast a una República Checa desesperada y contra las cuerdas.

Pese al triunfo de este viernes, Joachim Löw, estratega alemán, no se mostró del todo satifecho.

"No podemos estar satisfechos con el juego de esta noche. No conseguimos profundidad, no jugamos entre líneas y pese a nuestra mayor posesión del balón no creamos acciones peligrosas y perdimos balones. Sin ese gol de cabeza de gran clase de Mats Hummels nos hubiéramos ido con un empate", subrayó.

El propio Hummels también admitió que el juego no fue el mejor.

"No recuerdo en los últimos años que hubiéramos perdido tantos balones. Teníamos un once valiente, con una defensa a tres, pero no jugamos como queríamos, dejamos muchos espacios", estimó.

En el caso de Inglaterra, su victoria por 4-0 en Malta llegó con todos los goles en la segunda parte y sin llegar a sentirse cómoda en ningún momento.

Un tanto de Harry Kane (53') rompió el cerrojo maltés y los siguientes llegaron ya en los últimos instantes, por medio de Ryan Bertrand (86'), Danny Welbeck (90'+1) y de nuevo Kane (90'+2).

Gracias a estos tres puntos, los ingleses se mantienen líderes del grupo F con dos puntos de ventaja sobre el segundo, Eslovaquia, que venció 1-0 en casa a Eslovenia.

El siguiente partido se presenta crucial para Inglaterra, que el lunes recibe en Wembley a los eslovacos, con la amenaza de que una derrota daría los mandos de la clasificación y la iniciativa a su rival de esa noche.

Pero antes de ese importante encuentro, Inglaterra vivió una noche con susto incluido en Malta, ya que hasta el final no pudo sentirse cómoda pese a que el rival es teóricamente muy inferior y cuenta sus partidos por derrotas en esta fase de clasificación.

"Estuvimos intentando batirles, ellos tenían diez jugadores detrás del balón. Sabíamos que si continuábamos moviéndoles encontraríamos el espacio", explicó Kane.

"Ganamos 4-0, así que cumplimos nuestra misión", observó el bigoleador de la noche.

En el grupo E, Polonia vio reducirse su margen como líder al perder 4-0 en Dinamarca: el equipo de Robert Lewandowski se queda con 16 puntos, ahora tres más que Montenegro, que venció 3-0 en Kazajistán, y que los daneses.

Por detrás, Rumanía se resiste a dar sus opciones por evaporadas y en el descuento ganó 1-0 en Bucarest a Armenia. Pese a ese triunfo, los rumanos son cuartos a cuatro puntos de la segunda plaza, que le permitiría jugar una repesca.

Posiciones

Grupo A: 1. Francia 16, 2. Suecia 13, 3. Bulgaria 12, 4. Holanda 10, 5. Bielorrusia 5, 6. Luxemburgo 4.

Group B: 1. Suiza 21, 2. Portugal 18, 3. Hungría 10, 4. Islas Faroe 5, 5. Andorra 4, 6. Letonia 3.

Group C: 1. Alemania 21, 2. Irlanda del Norte 16, 3. República Checa 9, 4. Noruega 7, 5. Azerbaiyán 7, 6. San Marino 0.

Group D: 1. Serbia 12, 2. Irlanda 12, 3. Gales 8, 4. Austria 8, 5. Georgia 3, 6. Moldavia 2.

Group E: 1. Polonia 16, 2. Montenegro 13, 3. Dinamarca 13, 4. Rumania 9, 5. Armenia 6, 6. Kazajistán 2.

Group F: 1. Inglaterra 17, 2. Eslovaquia 15, 3. Escocia 11, 4. Eslovenia 11, 5. Lituania 5, 6. Malta 0.

Group G: 1. España 16, 2. Italia 16, 3. Albania 9, 4. Israel 9, 5. Macedonia 3, 6. Liechtenstein 0.

Group H: 1. Bélgica 19, 2. Grecia 13, 3. Bosnia y Herzegovina 11, 4. Chipre 10, 5. Estonia 5, 6. Gibraltar 0.

Group I: 1. Croacia 13, 2. Islandia 13, 3. Turquía 11, 4. Ucrania 11, 5. Finlandia 1, 6. Kosovo 1.