Zidane sobre duelo con Ancelotti: 'Somos maestro-alumno'

Real Madrid y Bayern Múnich se medirán en cuartos de Champions

En mayo de 2014, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti celebraron juntos La Décima del Real Madrid, el ansiado título de Champions League por el que los merengues esperaron durante 12 años.

El francés era el asistente técnico del timonel italiano, pero hoy, casi tres años después de ese festejo, el destino del fútbol los vuelve a reunir, ahora para enfrentarse como entrenadores.

Los merengues se medirán con el Bayern Múnich en los cuartos de final del torneo europeo, luego del sorteo realizado este viernes. Una final adelantada.

Zidane dirige a los blancos desde enero de 2016, mientras que Ancelotti llegó al conjunto bávaro en diciembre de 2015.

Para el galo, Ancelotti fue una persona de la que aprendió mucho, por eso asegura "somos maestro-alumno".

"Es una buena persona, estuve con él como segundo y sabemos lo que ha hecho aquí (...) Aprendí mucho con Carlo, sabemos lo que ha hecho aquí, la eliminatoria es 50-50".

Ambos se conocen muy bien, admite Zidane, pero tampoco cree que esto sea ventaja para ninguno.

"En un partido puede pasar de todo. Lo más importante no es el dibujo, sino la actitud y la admiración", agregó Zizou.

Por su parte, Ancelotti asegura que será "muy emocionante" reecontrarse con un equipo que dirigió entre 2013 y 2015.

"Los partidos contra el Real Madrid son especiales para mí. Será muy emocionante regresar a Madrid. Hoy en día, todos los equipos que están en cuartos nos conocemos bien, no hay secretos", señaló en rueda de prensa.

El italiano también describió a su exasistente: "El Madrid tiene un equipo fantástico, con jugadores fantásticos y un entrenador fantástico. Será un duelo complicado pero confiamos en nuestras opciones".

Hasta ahora, los técnicos no han conversado sobre el emparejamiento, reconoció Zidane.

"No he hablado con Carlo, no creo que nos tengan miedo. Tienen un buen equipo y sabemos que es muy fuerte, lo hacen muy bien y va a ser un partido muy bonito para el fútbol".











