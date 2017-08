Zinedine Zidane está 'muy molesto' por sanción de cinco juegos a Cristiano Ronaldo

Madrid

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró este martes "muy molesto" con la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo, pues considera que es excesiva. Por ese motivo, dijo confiar en que prospere el recurso del Real Madrid contra la decisión.

"Estamos muy molestos porque al final cuando miras, después de todo lo que pasó, pensar que Cristiano no va a estar con nosotros cinco partidos, ahí pasa algo", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona, que se juega este miércoles a las 3 p. m.

"Estoy molesto, él molesto y todo el mundo, porque al final con poca cosa es mucho para él", añadió el técnico blanco, reiterando que "le han metido cinco partidos, es mucho".

Cristiano fue expulsado en el duelode ida el pasado domingo (victoria 1-3) por una doble amarilla, pero antes de abandonar el campo dio un empujón al árbitro.

El astro luso fue sancionado con un partido por la doble amonestación y con cuatro por su gesto hacia el silbatero.

"Estoy mostrando lo que siento ahora, después de todo eso, después de haber visto otra vez el partido, es normal, cómo no me va a molestar, no voy a hablar del árbitro, que es una labor difícil, complicada, y cada uno... Yo me puedo equivocar, pero cinco partidos con lo que pasó, es mucho", añadió.

El Real Madrid recurrió la segunda tarjeta amarilla que vio Cristiano por supuestamente fingir un penal y el Comité de Apelación deberá decidir el miércoles sobre este recurso.

"Espero que lo miren y lo miren bien (lo que pasó)", deseó el estratega, mientras advirtió contra la tentación de relajarse el miércoles tras el contundente resultado de la ida.

"En el fútbol, nunca está sentenciado cuando hay una ida y vuelta, y vamos a tener que jugar bien, muy bien, porque el Barcelona es un buen equipo y te puede meter en dificultades en cualquier momento", aseguró.

"En el partido de ida tuvieron ocasiones, lo que tenemos que hacer es un buen partido, hicimos un buen partido en la ida, pero vamos a tener que jugar hasta el final y hacer un buen partido para ganar", insistió el técnico blanco, que se encamina hacia su segundo título de la temporada luego de ganar la Supercopa de Europa.

"Nosotros no nos vamos a relajar. Nos espera un partido difícil, como el partido de la ida o más todavía", concluyó.