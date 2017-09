Alemania e Inglaterra a un paso del Mundial

Stuttgart, Alemania.

Alemania dejó atrás las insuficiencias mostradas en su partido anterior y apabulló el lunes 6-0 a Noruega para poner un pie en la Copa del Mundo, lo mismo que Inglaterra, tras un triunfo clave sobre Eslovaquia.

El técnico alemán Joachim Löw había tachado de "pseudoaficionados" a quienes dirigieron sonoros abucheos contra Timo Werner durante el encuentro del viernes, ganado 2-1 por la selección campeona del mundo con una buena dosis de suerte sobre República Checa en Praga. El delantero cambió las muestras de rechazo por aplausos en Stuttgart, la ciudad donde debutó antes de incorporarse al Leipzig.

"Fue algo muy especial el estar hoy en casa", valoró Werner. "Estos fanáticos tienen mucha clase y me apoyan" .Werner retribuyó el aliento con un par de goles, ambos tras pases brillantes de Thomas Müller. Mesut Özil marcó en una ocasión y puso un pase para otro tanto.

Así, Alemania conservó su foja perfecta en ocho partidos dentro del grupo C.

"Esto muestra lo hermoso que puede ser el fútbol. El público fue maravilloso y resultó divertido jugar con estadio lleno", indicó Löw. "Hicimos nuestra parte, con buenas combinaciones y goles brillantes".

Löw había tronado además contra algunos fanáticos que corearon consignas nazis en Praga.

"No queremos a esos vagos. No somos su selección nacional. Ellos no son nuestros fanáticos", manifestó Löw, visiblemente molesto.

Con dos fechas restantes, Irlanda del Norte tiene asegurado al menos el segundo puesto del grupo, que da derecho al repechaje, luego de imponerse 2-0 a los checos en Belfast. Alemania suma 24 unidades, por 19 de los norirlandeses. Azerbaiyán tiene 10, luego de golear 5-1 a San Marino. Los ganadores de cada grupo avanzan directamente a Rusia 2018.

Inglaterra encabeza el F, luego de superar 2-1 a la selección eslovaca en Wembley. Venció así a su más cercano perseguidor en la lucha por el primer puesto y tomó una delantera de cinco puntos.

Marcus Rashford perdió un balón que Stanislav Lobotka aprovechó para poner arriba a Eslovaquia apenas a los tres minutos. Pero el jugador de 19 años lavó su error mediante un estupendo disparo de media distancia a los 59', para que Inglaterra cosechara su sexto triunfo en ocho duelos de la eliminatoria.

Además, Rashford cobró el saque de esquina que Eric Dier desvió hacia las redes para hacer el 1-1 a los 37 minutos.

Escocia se aproximó a un punto de Eslovaquia, luego de imponerse 2-0 a Malta. Está igualada con Eslovenia, que apabulló 4-0 a Lituania. Los eslovenos tienen mejor diferencia de goles, por lo que ocupan el tercer puesto.

El grupo E parece para cualquiera. Polonia, Montenegro y Dinamarca consiguieron sendas victorias.

La selección polaca permaneció en la punta, luego de endosarle un 3-0 a Kazajistán. Robert Lewandowski cerró la cuenta de penal en el Estadio Nacional de Varsovia.

Dinamarca goleó 4-1 a Armenia, con un triplete de Thomas Delaney y un tiro libre de Christian Eriksen. Así, permaneció a tres puntos de Polonia.

Stevan Jovetic marcó por Montenegro, que derrotó 1-0 a Rumania pero quedó debajo de los daneses por diferencia de goles.