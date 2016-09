Selección Nacional jugará en gramilla sintética con poco zacate

Jugadores toman precauciones

Puerto Príncipe. Unos cuantos minutos de calentamiento le bastaron a la Tricolor para conocer de primera mano el poco o nulo cuidado de la gramilla sintética del Estadio Sylvio Cator.

Antes de emprender el viaje, en el vestuario de la Selección presagiaban el escenario que tendrían en frente unas horas más tarde, cuando realizaron el reconocimiento de cancha, a eso de las 5 p. m. (hora tica).

El césped sintético está gastado y tiene muy poco zacate.

Si bien todos los futbolistas de la Sele han jugado en cancha artificial, la de este escenario es de la tecnología más antigua.

Para hacer una comparación, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, dijo que es similar a las primeras canchas que se instalaron en suelo tico.

La situación se agrava por la falta de mantenimiento. La cantidad de zacate es muy reducida y esto provoca que el suelo sea sumamente duro y, por lo tanto, el bote del balón, inesperado.

En varios sectores del campo hay zonas del suelo donde destaca más el caucho que el zacate.

Villalobos fue de los primeros en presenciar el estado: “Está bastante afectada, el pelo de la cancha está muy acostado y está bastante pesada”, reconoció.

Óscar Ramírez aseguró que por esas características, era muy importante que los jugadores sintieran un rato el terreno de juego para tomar precauciones.

“Es una cancha gastada en su estructura del césped y eso golpea mucho. Un factor que hay que considerar es lo de la lluvia, porque eso podría afectar más”, dijo.

No obstante, desde el martes no llueve en Puerto Príncipe y se espera que este viernes tampoco se presenten precipitaciones. Esto no solo ayudaría a que el campo se mantenga mejor, sino que evitaría el aumento de la humedad.

Incluso, Ramírez mencionó que toman las medidas del caso, como el uso de tacos especiales para contrarrestar la afectación que puedan tener los jugadores.

El Sylvio Cator es un estadio que se inauguró en 1953, con capacidad para 10.000 personas, pero después del terremoto del 2010 se reconstruyó y se amplió el aforo para albergar a 15.000 espectadores. El partido será este viernes a las 6 p. m. (hora tica).











