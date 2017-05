Real Madrid a las puertas de ser el club con más finales de Champions en últimos 20 años

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Llegar a una final de la Champions League no le es extraño al Real Madrid, por el contrario, los blancos parecen estar familiarizados con este tipo de juegos y este miércoles tienen la mesa servida para llegar a su sexto choque decisivo en los últimos 20 años.

El 3 a 0 que consiguieron los merengues ante el Atlético de Madrid, en la ida de la semifinal, es casi lapidario y hace que solo una catástrofe futbolística les impida sellar su boleto, en el duelo pactado para las 12:45 p. m., en el Vicente Calderón,y así ser el club con más finales en el certamen continental en las últimas dos décadas.

El Real no solo sabe llegar, sino que también golpea en el momento justo, al punto que de sus cinco apariciones en el último partido ganaron en todas, desde 1997 a la fecha. A esto se suma que son el club con más Orejonas, 11 en total.

El conjunto madridista se dejó la edición del 2015-2016 y 2013-2014 frente al Atlético, la del 2001-2002 contra el Bayern Leverkusen, la de 1999-2000 ante el Valencia y la de 1997-1998 sobre la Juventus.

El Bayern Múnich también suma cinco clasificaciones al juego clave, pero solo en dos de ellas ganó el cetro, mientras que la Juve contabiliza cinco, luego de ratificar su cupo para Cardiff al derrotar al Mónaco con un 4 a 1 global, aunque únicamente se impusieron en una. VEA: tabla con 10 clubes con más finales en últimos 20 años.

Keylor Navas y sus compañeros tienen un panorama muy favorable para hacer más historia, sin embargo, prefieren ser mesurados y no sentirse ganadores hasta que no se jueguen los últimos 90 minutos en el Calderón.

"Ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras, que hayas ganado dos finales no significa que vamos a pasar y si pensamos eso nos equivocamos", advirtió Zinedine Zidane, quien aspira a levantar su segunda Copa de Europa como entrenador, con lo que podría emular a Arrigo Sacchi, último técnico que mantuvo la corona europea en 1989 y 1990 con el Milan.

Por su parte, los rojiblancos saben que será un partido complicado ante un equipo que lleva 60 juegos consecutivos marcando al menos un gol por encuentro. No obstante, los colchoneros esperan que su estadio pese como lo hizo en los 29 de 35 encuentros en los que se impusieron a nivel europeo.

El Atlético quiere evitar una nueva derrota en la Champions a manos de su verdugo en las tres últimas temporadas. Sin embargo, para lograrlo también debe derribar una racha lapidaria y es que el Real nunca en su historia sufrió una remontada de ese calibre en el certamen continental.

"Confiamos en lo que nosotros somos capaces de hacer, confío mucho en mis futbolistas y no tengo ninguna duda de que mañana (martes) van a hacer un buen partido. Lo emocional tiene que estar. No quisiera ver nunca a un jugador mío que no sienta el partido emocionalmente, como el ambiente de una semifinal, como el partido lo pide", señaló Diego Simeone.

Detalle de los 10 clubes con más finales de Champions League disputadas en últimos 20 años:

-Real Madrid: 5 (ganó todas).

-Juventus: 5 con la actual (de las cuatro anteriores ganó una).

-Bayern Múnich: 5 (ganó dos).

-Barcelona: 4 (ganó todas).

-Manchester United: 4 (ganó dos).

-Milan: 3 (ganó dos).

-Chelsea: 2 (ganó una).

-Liverpool: 2 (ganó una).

-Borussia Dortmund: 2 (ganó una).

-Atlético de Madrid: 2 (no ganó ninguna).