Real Madrid-Celta y Barcelona-Real Sociedad se medirán en cuartos de la Copa del Rey

Sorteo se realizó este viernes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Madrid

El Real Madrid se enfrentará al Celta y el Barcelona a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las afueras de Madrid.

El Atlético de Madrid se medirá al Eibar, que llega por primera vez en su historia a unos cuartos del torneo, mientras que el Alcorcón, único sobreviviente de Segunda División y también debutante en esta fase de la competición, se enfrentará al Alavés.

El Real Madrid se medirá el próximo miércoles en su campo al Celta, tras eliminar el jueves al Sevilla en un vibrante partido (3-3).

El Celta, del argentino Eduardo Toto Berizzo, se deshizo en octavos del Valencia, profundizando la crisis del equipo Che.

El Barcelona, por su parte, eliminó el miércoles en octavos al Athletic de Bilbao, al que venció 3-1, remontando la derrota de la ida (2-1).

Los azulgranas se enfrentan a otro equipo en forma como es la Real Sociedad, que dejó en el camino al Villarreal y al que el Barcelona no gana en su campo desde 2007, por lo que el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez, advirtió este viernes de su dificultad.

El último enfrentamiento entre los dos equipos tuvo lugar en noviembre pasado en la jornada 13 de Liga en la que los azulgranas empataron 1-1 en el campo del equipo donostiarra.

"No es el campo en el que más suerte hemos tenido. Yo, como entrenador, no he ganado nunca", dijo Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra Las Palmas.

"Será una eliminatoria difícil. La Real Sociedad sin lugar a dudas es uno de los equipos que mejor fútbol hace y lo esta trasladando a los resultados con un trabajo impecable de Eusebio y sus jugadores, y será una eliminatoria apasionante", concluyó Luis Enrique.

Los partidos de ida se jugarán el próximo miércoles 18 de enero y la vuelta el 25 de enero.

Emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey:

Real Sociedad - Barcelona

Alcorcón - Alavés

Atlético de Madrid - Eibar

Real Madrid - Celta