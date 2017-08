París Saint Germain anuncia fichaje de Neymar

El París Saint Germain hizo oficial la incorporación del brasileño Neymar, este jueves mediante un comunicado de prensa.

Los parisinos anunciaron que el delantero firmó un contrato por cinco años, es decir, hasta el 30 de junio de 2022.

"Estoy extremadamente feliz de unirme al París Saint Germain", dijo Neymar en declaraciones divulgadas por el PSG.

Neymar aseguró que su nuevo equipo es de los más competitivos y ambiciosos de Europa.

"La ambición de París Saint Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía que esto trae. He jugado cuatro temporadas en Europa y me siento listo para tomar el desafío. A partir de hoy, haré todo lo posible para ayudar a mis nuevos compañeros, para abrir nuevos horizontes para mi club y para traer felicidad a sus millones de seguidores en todo el mundo", mencionó.

El astro suramericano selló su firma con el PSG horas después de haberse desligado del FC Barcelona.

La escuadra francesa pagó una cláusula de 222 millones de euros (¢150.960 millones) para liberar al futbolista de los azulgranas.

El brasileño usará la camiseta número 10.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, comentó estar feliz de tener a uno de los mejores jugadores del mundo.

"Es con inmensa alegría y orgullo que damos la bienvenida a Neymar Jr a París Saint-Germain", afirmó.

"Él traerá una energía muy positiva a este club. En seis años, hemos construido un proyecto muy ambicioso que ya nos ha llevado al más alto nivel del fútbol nacional y europeo. Hoy, con la llegada de Neymar Jr, estoy convencido de que nos acercaremos aún más, con el apoyo de nuestros fieles seguidores, a realizar nuestros mayores sueños", añadió el catarí.

Su carta de despedida al Barcelona

Minutos después del anuncio del PSG, Neymar posteó un video en Facebook recordando sus momentos en el Barcelona.

En esa misma publicación el jugador dejó ver su cariño por el equipo blaugrana, pero afirmó que su partida se debía a una necesidad de nuevos retos.

"La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones para mantener la luz que ilumina nuestra carrera, que es intensa, pero corta", inicia el futbolista.

Neymar mencionó que el Barcelona fue su sueño de niño, pues en los video juegos era donde jugaba con "aquellos cracks", que luego se convirtieron en sus compañeros.

"Llegué a Catalunya a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un club que es “més que un club”. El FC Barcelona es una nación que representa a Catalunya", agregó.

El suramericano destacó la influencia que tuvo Lionel Messi en su paso por el conjunto culé y elogió al argentino.

"Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, Leo Messi se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgulloso de jugar contigo".

También recordó a la llamada MSN, es decir a la combinación de él, Messi y Luis Suárez, asegurando que formaron un ataque "que ha quedado para la historia".

"He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables. Vivo en una ciudad que es más que una ciudad, es una patria. Amo Barcelona y Catalunya".

Finalmente, agradeció el apoyo recibido por parte de los seguidores azulgranas.

"Agradezco el cariño de la maravillosa afición blaugrana y todo lo que he aprendido con los deportistas con quien he compartido vestuario. Asimismo siento en mi corazón que ha llegado el momento de irme".

Neymar será presentado al público el sábado a las 7:45 a. m., antes del primer partido en Ligue 1 del club de la capital francesa, en casa ante el recién ascendido Amiens.