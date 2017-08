La Liga española pretende interponerse en la inminente partida de Neymar al PSG

Neymar se despidió este miércoles de sus compañeros en el FC Barcelona y comunicó formalmente su deseo de abandonar las filas azulgranas.

El brasileño tiene todo listo para incorporarse al Paris Saint Germain, pero la Liga española planea interponerse.

Por parte de los clubes no hay traba: los culés solo admiten el pago de la cláusula por 222 millones de euros (¢150.960 millones) y el PSG está dispuesto a desembolsar ese monto histórico.

El gran pero en la última novela del mercado de fichajes es que en España, a diferencia de otras ligas europeas, el equipo comprador no paga directamente al vendedor.

En este caso, Neymar —o su representante—, es quien debe depositar a la Liga y esta lo pasa al Barcelona; de esa forma quedará libre.

Esto requiere que el club destino dé previamente al jugador el monto de la cláusula.

Dicho proceso sería normal si no fuera porque el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo en una entrevista con el diario español AS que no aceptará el dinero del PGS.

¿Por qué? Según Tebas, el conjunto parisino está faltando a la norma de la UEFA en cuanto al fair play financiero.

Esta regla impide a un club gastar más dinero del que le ingresa y la inversión del PSG por el suramericano estaría incumpliendo ese punto.

Tebas incluso afirma que el Paris Saint Germain es un claro ejemplo de dopaje financiero, es decir, que infla sus ingresos y estos son de dudosa procedencia.

"La denuncia está lista y se presentará ante la UEFA, la Unión Europea y la Corte de Suiza, que son los tribunales que tienen competencia. Básicamente, lo que se denunciará es la competencia desleal que supone competir contra los clubes/estado, los equipos que reciben inyecciones económicas de países que regalan jugadores a sus aficionados a costa de quitárselos a otros. Las cuentas del PSG reflejan que tiene más ingresos comerciales que el Real Madrid o el Manchester United, es decir, que su valor de marca es superior al de estos dos clubes. Pues bien, esto es algo imposible", afirmó Tebas.

Pese a esto, en España ven difícil que la posición de la Liga logre impedir que el brasileño se vista con la camisa de los parisinos en los próximos días.

"Por mucho que se empeñe la Liga o ponga las trabas que quiera poner, no va a poder bloquear el traspaso, probablemente retrasarlo un poco, pero aquí damos por un hecho que Neymar será presentando con el PSG esta semana o, más tardar, la próxima", comentó a La Nación el periodista del Chiringuito, Diego Plaza