Mónaco sobrevivió a un empinado camino para ser la sorpresa de la Champions

En la vida hay que sortear muchos obstáculos para llegar al éxito. El Mónaco, en la Champions League, es un fiel reflejo de que se debe sudar de más si se piensa en grande.

El club francés es la sorpresa de la Champions, al plantel poco le importó lo empinado del camino y está sembrado en las semifinales del torneo interclubes más popular de Europa.

Su siguiente rival será la Juventus de Italia en las semifinales, pero ¿cómo ha sido su transitar en la presente edición del torneo?

Al finalizar en el tercer puesto en la Ligue 1 francesa, el AS Mónaco quedó sembrado en la tercera ronda de la competición, es decir, dos series de ida y vuelta previo a la fase de grupos.

El primer rival fue el Fenerbahce de Turquía, incluso empezó abajo en la serie con un 2-1, pero lo revirtió en casa con un 3-1. Al final el marcador global fue 4-3.

En los play-off dejó en el camino al Villarreal de España con un 1-3 en el global. Este enfrentamiento lo inicó ganando en la ida y también venció en casa.

Ya en la fase de grupos le correspondió el E junto al Bayern Leverkusen de Alemania, Tottenham Hotspur de Inglaterra y CSKA Moscú de Rusia.

El club dirigido por Leonardo Jardim fue líder con 11 puntos en seis presentaciones, con un balance de tres triunfos, dos empates y una derrota. Anotó en nueve ocasiones y recibió siete dardos.

Ya en los octavos de final empezó una nueva traba: el Manchester City de Pep Guardiola.

Al City se le plantó y a pesar de lo cerrado del pulso, superó la prueba por mejor gol visitante. Este duelo finalizó con global de 6-6, aunque el Mónaco marcó tres goles en el Etihad Stadium.

Ya en los cuartos de final, el contrincante fue el Borussia Dortmund, al que despachó tanto en Alemania como en Francia. El marcador global fue de 3-6.

Ahora el horizonte pone los sueños del plantel ante la Juventus en los juegos del 3 y 10 de mayo. El primer careo será en Mónaco y el segundo en Turín.

"Uno no puede ponerle límites a los jugadores a este nivel. Quizás la Copa de Francia es la tercera prioridad, pero tanto en la liga como en la Champions vamos a dar el máximo. Porque no se trata solo de nuestra Liga de Campeones, sino que es la Liga de Campeones de toda Francia. Los clubes franceses no están acostumbrados a llegar a esta etapa, así que estamos representando a toda Francia", comentó el estratega Jardim.

Figuras. El joven de 18 años, Kylian Mbappé, brilla con luz propia y su graduación en el fútbol de primer mundo ha sido esta Champions, al ser el primer jugador de esas edad en marcar cinco tantos en la competición.

"Ha sido una temporada increíble para nosotros. Solo somos un grupo de amigos que nos divertimos en la cancha", citó el artillero galo.

Otro de los jugadores importantes del plantel es el colombiano Radamel Falcao, quien ha vuelto a mostrar su mejor versión en el Viejo Continente.

"Pocas personas hubiesen pensado al principio de la temporada que le iría tan bien a este equipo, o a mí. Me siento querido y respaldado por el club y por los jugadores. Mi familia está feliz, y eso me ayuda a jugar mejor", dijo el ariete colombiano de 31 años.

El Tigre también registra cinco dianas en esta edición.











