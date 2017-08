Manchester United vive arranque soñado y comanda la Premier League

El Manchester United vive un arranque inmejorable y hasta soñado en la Premier League, al punto que este sábado sumaron su tercera victoria al hilo en tres presentaciones, tras derrotar 2 a 0 como locales al Leicester City, con lo que se adueñaron de la cima del torneo.

Marcus Rashford, en el minuto 70 y el belga Marouane Fellaini en el 82', dieron el triunfo a los Diablos Rojos en la recta final, en un partido que dominaron por completo, pero en el que carecieron de acierto en gran parte del compromiso.

Incluso, su gran fichaje para esta temporada, el delantero Romelu Lukaku, falló un penal en el 53'. El arquero danés Kasper Schmeichel contuvo el disparo del atacante y le ahogó su grito de gol.

Con este resultado el United ratificó su buen inicio, en el que acumulan 10 anotaciones a favor y no recibieron ninguno hasta el momento. Este panorama pone a los dirigidos por José Mourinho como uno de los aspirantes más fuertes a dejarse la Premier, título que levantaron por última vez en la temporada 2012-2013.

"Si tuviese que describir a mi equipo con una sola palabra, diría sólido. Fuimos sólidos, compactos, estuvimos en control todo el tiempo", comentó Mourinho.

El gran rival de los de Mourinho, el Manchester City, rozó la catástrofe en el gane 2 a 1 frente al Bournemouth. Charlie Daniels abrió el marcador para el rival del City en el13', merced a un magistral zapatazo por la escuadra. El brasileño Gabriel Jesús, quin dejó en el banco de inicio al argentino Sergio Agüero, estableció la igualada ocho minutos después.

Cuando se disputaba el 90+7', Raheem Sterling anotó con un disparo con la diestra, que entró aliado con la fortuna. El delantero fue expulsado justo después por doble amarilla, por ir a celebrar el tanto con los aficionados.

"No comprendo la decisión, si no puedes celebrar con los aficionados, entonces quizás deberíamos jugar sin ellos. Ganar en los últimos minutos es siempre especial. El partido fue difícil, siempre lo es ante el Bournemouth, que hace muchos pases largos. Nuestro final de partido no fue bueno, pero dimos la cara", manifestó Josep Guardiola, timonel de los Citizens.

Por otra parte, el Newcastle (13º)logró su primera victoria, tras recuperar la categoría al ganar 3 a 0 al West Ham, colista. Mientras que el sorprendente recién ascendido Huddersfield (2º) sigue sin caer y empató sin goles ante el Southampton (6º), mismo resultado que cosecharon el Watford (5º) y el Brighton (17º).

Finalmente el Crystal Palace (19º) sumó su tercera caída al morder el polvo 2-0 en su estadio, frente al Swansea (9º).

El domingo se disputarán, entre otros, el Chelsea-Everton (6:30 a. m.) y el Liverpool-Arsenal (9 a. m.).