Juventus triunfa en San Siro con doblete de Gonzalo Higuaín

La Juventus dominó San Siro y triunfó 2-0 al AC Milan en el duelo entre equipos históricos, en el que brilló el argentino Gonzalo Higuaín con un doblete, que le permite llegar a 101 tantos desde su llegada en 2013 a la liga italiana.

Con estos tres puntos, la Juve se pone con 28 puntos y alcanza al Nápoles (segundo), al que supera provisionalmente por una mejor diferencia de goles (+23 contra +22). Los napolitanos recibirán el domingo al Sassuolo en el estadio de San Paolo.

Los actuales campeones se pusieron también por delante del Inter de Milán, que queda ahora a dos puntos, a la espera de que los nerazzurri visiten este lunes al Hellas Verona.

Higuaín abrió el marcador en el minuto 23, cuando su compatriota Paulo Dybala le envió un pase al área y el Pipita, rodeado de tres rivales, encontró el hueco para enviar un disparo que se fue a las redes de los locales.

El segundo tanto del exatacante del Real Madrid y el Nápoles llegó en el 63', con un tiro raso cruzado en la entrada del área, tras recibir un pase del ghanés Kwadwo Asamoah.

Higuaín logró sus anotaciones 100 y 101 en la liga italiana, teniendo en cuenta también su etapa en el Nápoles (2013-2016). En la tabla de anotadores de esta Serie A llega a seis dianas, todavía lejos del líder Ciro Immobile (Lazio), quien lleva 13, o de los segundos, los argentinos Dybala (Juventus) y Mauro Icardi (Inter), con 11 cada uno.

"Cuando me anularon el gol ante el SPAL (el miércoles en la anterior jornada), me dije que mi destino era marcar el gol 100 en San Siro. Y ahora estoy en 101, que no está mal", declaró Higuaín a la televisión Sky Sport Italia minutos después de finalizar el juego.

Higuaín ha tenido un inicio de temporada difícil, pero poco a poco parece ir encontrando su instinto ofensivo.

"No escucho las críticas. Simplemente intento ser yo mismo y hoy hicimos un gran esfuerzo como equipo. Somos un equipo fuerte y cuando jugamos así es difícil que puedan ganarnos. Lo esencial aquí era que no nos marcaran", afirmó, sin entrar en polémicas.

Es el tercer triunfo seguido de la Juventus en la liga italiana, desde que el pasado 14 de octubre perdió en casa ante el Lazio, ahora cuarto clasificado.

La victoria permitirá al monarca italiano afrontar con más seguridad su visita del martes a Lisboa, Portugal, para medirse con el Sporting, en la cuarta jornada de su grupo de la Liga de Campeones, donde la Juve es segunda en un grupo que lidera el FC Barcelona.