A Jorge Luis Pinto no dejan de preguntarle si va a renunciar

No podía faltar la pregunta, menos después de la derrota por 3 a 0 en México. ¿Renunciará? No podía cambiar la respuesta, el "no" de un Jorge Luis Pinto que se aferra a dar un giro inesperado a su suerte.

Honduras, en el penúltimo lugar de la hexagonal rumbo a Rusia 2018, requiere una victoria el martes en Panamá para no ver comprometida su participación en la cita mundialista.

En su regreso a San Pedro Sula, Honduras, luego de la derrota en México, rodeado por un ambiente lleno de incertidumbre y desconfianza, Pinto reiteró este viernes que no va a renunciar y que ante los canaleros realizará al menos tres variantes con relación al once estelar que se midió a los aztecas.

Los periodistas Diego Paz, de Diario Diez, y Carlos Ordoñez, de Televicentro de Honduras, aseguraron que el momento que pasa el técnico cafetero es complicado y será cuestión de horas para conocer la decisión de la Federación de Honduras con respeto al futuro de Pinto. Mucho va a depender del resultado ante Panamá, consideran.

El periodista de Diez comentó que en este momento no hay confianza en el trabajo del colombiano y la pregunta más recurrente en las conferencias es si va a renunciar o no de su cargo.

"Cuando llegó a Honduras se le notó avergonzado por el resultado de la Selección ante México. Sin duda lo que actualmente pasa no era lo que él esperaba ni tampoco los miembros de la Federación, quienes habían contratado al técnico de mayor cartel en los últimos años en Centroamérica, pero no ha funcionado", sentenció Paz.

Mientras tanto, para Carlos Ordóñez, la situación de Pinto se complicó y frente a los panameños se estaría jugando gran parte de su suerte.

"Frente a Panamá se estará quemando sus últimas balas. Deberá echar mano a todas sus municiones para sacar el resultado. No tiene margen de error. El ambiente es de decepción, máxime que Honduras clasificó a los dos últimos mundiales y la afición tenía una gran credibilidad en don Jorge Luis", confesó el comentarista de televisión.

Como atenuante, ambos comunicadores coinciden en que el estratega debió lidiar con una generación de futbolistas hondureños que no ha sido la mejor y, por otra parte, su fuerte carácter le hizo enfrentarse con algunos jugadores de experiencia que han decidido no volver a la 'bicolor', cuya experiencia es importante en estas instancias.

"Pinto tuvo diferencias con Carlo Costly, Noel Valladares, Jerry Bengston e incluso Eddy Hernández, quien nunca se presentó a entrenar. Tampoco Jona Mejía, quien juega en España, fue tomado en cuenta por Pinto en diferentes convocatorias. Es claro que él (Pinto) no va a renunciar pero dependiendo del resultado ante Panamá el panorama se puede complicar", añadió Paz.

Por su parte, Ordóñez considera que el colombiano no terminó de hacer ese 'click' entre la afición y los miembros de la Selección. Así mismo, hay factores que le afectaron a lo interno del fútbol catracho.

"Apostó por jugadores Sub 20 de la olímpica que no han terminado de consolidarse en su gestión y ese cambio generacional no ha sido tan rápido. Hay hombres que llamó que no han respondido en los partidos clave. Otros, como Róger Espinoza y Andy Najar, se lesionaron, y otros renunciaron. Si se pierde con Panamá, quizás matemáticamente se tenga chance, pero es complicado, por lo que don Jorge Luis no tiene margen de error", explicó el periodista de Televicentro.